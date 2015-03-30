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В Верхошижемье состоялся первый официальный старт лыжного сезона

Вчера, 15:06 | Просмотров: 141 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Декабрь - время вставать на лыжи. Этому правилу последовали почти 200 спортсменов, принявших участие в первом официальном старте зимнего сезона.

Первых гонок лыжники ждут с особым трепетом. А организаторы стараются превратить этот день в праздник. Провести его решено было в Верхошижемье. Месте, куда начинающие спортсмены и со стажем приезжают за зиму не по одному разу.

В Верхошижемье состоялся первый официальный старт лыжного сезонаОЛЬГА СУСЛОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«На данный момент ретрак не выходит. Снежный покров пока не для него. Но трасса уплотнена бураном и специальными приспособлениями».
 
 
Открытие сезона прошло по необычному регламенту. В первый день был пролог свободным стилем. Далее значились классическая гонка преследования. Большинство дистанций отводилось детям. Максимальные 30 километров бежали мужчины и юниоры. Погода в день старта была близка к идеальной. Как и азарт борьбы на лыжне.

В Верхошижемье состоялся первый официальный старт лыжного сезонаДМИТРИЙ ТОРКУНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ну лыжи катили не очень, но готовил их сам. Какая смазка? Парафин. Но он какой-то особенный».
 
 
Дима Торкунов на двух гонках занял третье место. А вот Злата Сидорович дважды победила. В Верхошижемье она приехала из Белоруссии. Вместе с командой тренируется на лыжной базе вторую зиму. К здешней трассе привыкла настолько, что финиширует от соперниц со значительным отрывом.

- Все хорошо. Трасса хорошая.

Кроме белорусов, первую соревновательную практику получили лыжники из Московской и Тульской областей. Их выступление по итоговым протоколам можно назвать успешным. В их активе немало призовых мест. Солидную коллекцию наград собрали и хозяева прошедших соревнований. Только на этой лыжной базе их будет проведено немало. Ими станут областные и зональные старты. А завершится все традиционным марафоном.


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