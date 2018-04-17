Кировские чирлидеры стали одними из лучших в стране
Базовая спортивная подготовка и желание танцевать. Это основные критерии, которые сестры Дмитриенко использовали при наборе девушек в свою группу. Чирлидингом они увлеклись еще в школе в Белой Холунице. Став студентками, решили продолжить заниматься любимым делом. На него уходит по нескольку часов в день. Хорошая разминка - залог хорошей тренировки.
МАРГАРИТА ДМИТРИЕНКО, ЧИРЛИДЕР:
НАСТЯ ЕРДЯКОВА, ЧИРЛИДЕР:
Теперь это уже воспоминания. Приятные и неизгладимые. По словам девушек, ими получен большой опыт в чирдансе. Довелось увидеть много сильных коллективов, на которые надо равняться, но не копировать целиком их программы.
НАСТЯ ЕРДЯКОВА, ЧИРЛИДЕР:
«Я даже девочка скидываю видео, где какая то команда выполняет стант. Круто, было бы классно повторить. Пробуем, не получается, пробуем снова. Без неудач не бывает супер классного номера».
Хлопки, прыжки, танцы, гимнастические и акробатические упражнения, поддержки и пирамиды. Чирлидинг считается женским видом спорта. Хотя на самом же деле его придумали мужчины. Это спорт, в котором требуется сила, выносливость, и конечно, желательна гибкость.
МАКСИМ ГОНЦОВ, УЧАСТНИК ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ:
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