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Кировские чирлидеры стали одними из лучших в стране

Вчера, 17:54 | Просмотров: 142 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кировские чирлидерши одни из лучших в стране. Девушки стали финалистками фестиваля-конкурса «Всероссийская студенческая чир-данс-шоу лига». Каким был путь к этому успеху?

Базовая спортивная подготовка и желание танцевать. Это основные критерии, которые сестры Дмитриенко использовали при наборе девушек в свою группу. Чирлидингом они увлеклись еще в школе в Белой Холунице. Став студентками, решили продолжить заниматься любимым делом. На него уходит по нескольку часов в день. Хорошая разминка - залог хорошей тренировки.

Кировские чирлидеры стали одними из лучших в странеМАРГАРИТА ДМИТРИЕНКО, ЧИРЛИДЕР:
«Есть роль базы, роль переднего, заднего споттера, есть роль флайера. Есть еще и страхующие».
 
 
Сейчас в репертуаре девушек несколько номеров. Они признавались лучшими на соревнованиях в области. Но над одним танцем пришлось поработать более усердно. С ним группа решила попытать счастье на чир-данс-шоу лиге.

Кировские чирлидеры стали одними из лучших в странеНАСТЯ ЕРДЯКОВА, ЧИРЛИДЕР:
«Он сначала был на короткую продолжительность. И потом мы решили на полную музыку. Танец очень заводной был. У меня родителям понравилось, всем понравилось».
 
 
Номер приглянулся и экспертам, отбиравшим по видео финалистов шоу. Кировчанки стали одной из 12 команд, приглашенных на сцену. Для показа трехминутного шоу без ограничений по наполнению и зрелищности.

Теперь это уже воспоминания. Приятные и неизгладимые. По словам девушек, ими получен большой опыт в чирдансе. Довелось увидеть много сильных коллективов, на которые надо равняться, но не копировать целиком их программы.

НАСТЯ ЕРДЯКОВА, ЧИРЛИДЕР:
«Я даже девочка скидываю видео, где какая то команда выполняет стант. Круто, было бы классно повторить. Пробуем, не получается, пробуем снова. Без неудач не бывает супер классного номера».

Хлопки, прыжки, танцы, гимнастические и акробатические упражнения, поддержки и пирамиды. Чирлидинг считается женским видом спорта. Хотя на самом же деле его придумали мужчины. Это спорт, в котором требуется сила, выносливость, и конечно, желательна гибкость.

Кировские чирлидеры стали одними из лучших в странеМАКСИМ ГОНЦОВ, УЧАСТНИК ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ:
«Одногруппница сказала, приходи, понравиться - ходи. Как-то зацепило и вот сейчас хожу».
 
 
У группы большие творческие замыслы. Их реализация, во-многом, связана с расширением состава. Участие в соревнованиях по чирспорту тоже входит в планы девушек. Уверенных, что победы рано или поздно к ним обязательно придут.


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