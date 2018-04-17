Кировские чирлидеры стали одними из лучших в стране

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«Есть роль базы, роль переднего, заднего споттера, есть роль флайера. Есть еще и страхующие».

«Он сначала был на короткую продолжительность. И потом мы решили на полную музыку. Танец очень заводной был. У меня родителям понравилось, всем понравилось».

«Одногруппница сказала, приходи, понравиться - ходи. Как-то зацепило и вот сейчас хожу».

Кировские чирлидерши одни из лучших в стране. Девушки стали финалистками фестиваля-конкурса «Всероссийская студенческая чир-данс-шоу лига». Каким был путь к этому успеху?Базовая спортивная подготовка и желание танцевать. Это основные критерии, которые сестры Дмитриенко использовали при наборе девушек в свою группу. Чирлидингом они увлеклись еще в школе в Белой Холунице. Став студентками, решили продолжить заниматься любимым делом. На него уходит по нескольку часов в день. Хорошая разминка - залог хорошей тренировки.Сейчас в репертуаре девушек несколько номеров. Они признавались лучшими на соревнованиях в области. Но над одним танцем пришлось поработать более усердно. С ним группа решила попытать счастье на чир-данс-шоу лиге.Номер приглянулся и экспертам, отбиравшим по видео финалистов шоу. Кировчанки стали одной из 12 команд, приглашенных на сцену. Для показа трехминутного шоу без ограничений по наполнению и зрелищности.Теперь это уже воспоминания. Приятные и неизгладимые. По словам девушек, ими получен большой опыт в чирдансе. Довелось увидеть много сильных коллективов, на которые надо равняться, но не копировать целиком их программы.Хлопки, прыжки, танцы, гимнастические и акробатические упражнения, поддержки и пирамиды. Чирлидинг считается женским видом спорта. Хотя на самом же деле его придумали мужчины. Это спорт, в котором требуется сила, выносливость, и конечно, желательна гибкость.У группы большие творческие замыслы. Их реализация, во-многом, связана с расширением состава. Участие в соревнованиях по чирспорту тоже входит в планы девушек. Уверенных, что победы рано или поздно к ним обязательно придут.