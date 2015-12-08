Самбисты встретились на Первенстве "Динамо" памяти погибших сотрудников правоохранительных органов

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«Самбо это не только школа жизни. Это отличная школа подготовки к службе в тех структурах, где нужны настоящие мужчины, которые умеют владеть своим телом, духом и волей».

«Для спортсменов важный, потому что отбор на Первенство страны. А мы посмотрим на ведущих борцов из других регионов, поучимся чему-то, покажем себя».

Ежегодно на всероссийском уровне проводится более ста турниров по самбо. Но среди них есть один, на котором возможность выступить принимают за честь. Это Первенство общества "Динамо", посвященное памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.Исторически у силовых структур отношение к самбо самое серьезное. Еще при своем зарождении был сделан уклон на развитие борьбы с эффектными приемами. По числу занимающихся самбо в России превосходит многие виды единоборств и немалая заслуга в этом принадлежит как раз динамовской школе.10 команд и более 130 самбистов. Столь широкий охват спортсменов динамовскому турниру обеспечивает его предназначение.Гостям из года в год не гарантировало полное доминирование на ковре. Кировчане регулярно завоевывают призовые места. Нынешний турнир не стал исключением. Поэтому, наша область будет представлена на Первенстве России, которое пройдет этой зимой.