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Новости / Спорт

Кировская спортсменка стала победительницей всероссийских соревнований по плаванию.

Сегодня, 12:37 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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Александра Еремина выполнила норматив мастера спорта РФ по плаванию.
 
В Республике Коми завершились всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек.
 
В соревнованиях участвовали юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет по уровню подготовленности не ниже II спортивного разряда и вошедшие в 40 лучших спортивных сборных команд регионов по итогам командного зачета всероссийских соревнований по плаванию этого года, а также победители и призеры этих соревнований.
 
Кировская спортсменка Александра Еремина на дистанции 100 метров брассом завоевала золотую медаль, оставив соперников далеко позади. При этом она выполнила норматив мастера спорта Российской Федерации по плаванию.
 
Серебряные награды пловчиха завоевала на дистанции 50 метров брассом и на дистанции 200 метров брассом.
 
Александра Еремина представляет спортивную школу «Быстрица». По словам тренера спортсменки Ольги Шатовой, в ее практике - Александра стала самым молодым спортсменом, выполнившим норматив мастера спорта.
 
Сейчас девушка готовится к новым стартам: она переходит в следующую возрастную группу и ей предстоит соревноваться со старшими и более опытными соперниками.


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