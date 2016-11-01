Воспитанник кировского интерната участвует во всероссийском конкурсе талантов и достижений

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Воспитанник интерната №1 города Кирова Алексей Коротких участвует во всероссийском конкурсе талантов и достижений для детей и молодежи из детских домов, приемных и многодетных семей. Отметим, что Алексей единственный представитель от нашего региона.В конкурсе могли принять участие дети и молодые люди от 6 до 23 лет. Он охватил все области творчества и знаний. От Кировской области заявку на участие подал воспитанник интерната №1 Алексей Коротких. Как отзываются о нем педагоги, Алексей целеустремленный молодой человек, который с успехом реализует себя в настольном теннисе, футболе, легкой атлетике. Недавно выполнил второй взрослый разряд по бегу.Для того чтобы принять участие в проекте, Алексей подготовил трехминутную видеозаявку, рассказывающую про успехи в выбранной сфере. Во втором туре к конкурсу присоединятся авторитетные и известные эксперты из разных сфер, которые оценивают работы. Участвуя в проекте, Алексей хочет осуществить свою мечту. Попасть на сбор в известный всему миру футбольный клуб "Аякс", поскольку тактика этого клуба применяется и командой школы-интерната.Добавим, что победитель в каждой номинации получит грант до 1 000 000 рублей. Имена лидеров станут известны в январе на финале конкурса, который состоится в Москве.