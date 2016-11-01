Воспитанник кировского интерната участвует во всероссийском конкурсе талантов и достижений
В конкурсе могли принять участие дети и молодые люди от 6 до 23 лет. Он охватил все области творчества и знаний. От Кировской области заявку на участие подал воспитанник интерната №1 Алексей Коротких. Как отзываются о нем педагоги, Алексей целеустремленный молодой человек, который с успехом реализует себя в настольном теннисе, футболе, легкой атлетике. Недавно выполнил второй взрослый разряд по бегу.
ДМИТРИЙ КАРДАШИН, ТРЕНЕР ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ №1 ГОРОДА КИРОВА:
«Сразу было видно, что он умеет учиться и это помогло развить в нем как спортивные навыки, так и учебные. Алексей, учась в школе, получал 4 и 5. В последние годы он стал президентом школы. В плане спорта у Алексея очень хорошие достижения. Особо ярко они выражены в минифутболе, где он в составе команды становился неоднократным призером как региональных так и всероссийских соревнований. Кроме минифутбола Алексей занимается настольным теннисом и также является пятикратным чемпионом России среди детских домов и школ интернатов России».
Для того чтобы принять участие в проекте, Алексей подготовил трехминутную видеозаявку, рассказывающую про успехи в выбранной сфере. Во втором туре к конкурсу присоединятся авторитетные и известные эксперты из разных сфер, которые оценивают работы. Участвуя в проекте, Алексей хочет осуществить свою мечту. Попасть на сбор в известный всему миру футбольный клуб "Аякс", поскольку тактика этого клуба применяется и командой школы-интерната.
АЛЕКСЕЙ КОРОТКИХ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Когда ты один из нашей области, то на тебе и твоих плечах уже лежит что-то многое. Я чувствую ответственность. А шансы свои как оцениваешь? Я считаю, что у меня есть возможность выиграть этот грант».
Добавим, что победитель в каждой номинации получит грант до 1 000 000 рублей. Имена лидеров станут известны в январе на финале конкурса, который состоится в Москве.
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