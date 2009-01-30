Секции конного спорта: быть или не быть?
ЛЮБОВЬ КУФТЫРЕВА:
«Мимоза она просто уникальна, она и в выезде, и в канкуре может выступать».
Лошадей вятской породы купили за счет средств областного бюджета для двух отделений конного спорта, которые открылись на базе существующих конных клубов - в Кирово-Чепецком районе и здесь в Белой Холунице.
ОЛЬГА СКОКОВА, ТРЕНЕР:
Годы обучения конному спорту закалили характер, научили труду, ответственности и дружбе. Дружбе со сверстниками и с лошадьми.
АННА ХАНАПИЕВА:
Для них увлечение детей тоже стало частью жизни. Здесь они не только главные болельщики на соревнованиях, но и помощники в уходе за лошадьми, в организации конных представлений.
ЕЛЕНА ИЛЬИНА, МАМА ВОСПИТАННИЦЫ ОТДЕЛЕНИЯ КОННОГО СПОРТА:
«Не каждый ребенок в конный спорт пойдет, надо найти взаимопонимание. У меня дочка с 7 лет занимается. Они не могут без этого, у них это вторая жизнь».
ЮРИЙ ШУЛАКОВ, ПАПА ВОСПИТАННИЦЫ ОТДЕЛЕНИЯ КОННОГО СПОРТА:
«Это необходимо, это обязательно должно быть, у детей должен быть выбор».
К сожалению, у самого отделения выбор тоже не велик. Как рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, рассматривается вариант передать лошадей муниципальным образованиям. Однако станет ли это спасением, если даже для областного бюджета их содержание считают слишком затратным.
ОЛЬГА СКОКОВА, ТРЕНЕР:
ЕЛЕНА ХЛЕБНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГОС. ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Бюджет на 2019 год сформирован. Средства в нем заложены? Да. В полном объеме, как и в 2018 году? Да».
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27.06.2017