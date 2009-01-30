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Секции конного спорта: быть или не быть?

Сегодня, 11:10 | Просмотров: 62 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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Без оптимизма ждут начало нового года в секциях конного спорта области. Полгода назад появились слухи о том, что бюджетное финансирование отделений будет прекращено. Наша съемочная группа узнала - какое оно будущее конного спорта в районах?
 
 
В конном клубе Белой Холуницы пять вяточек - лошадей Вятской породы появились 7 лет назад. Выносливые и энергичные, невысокого роста, с добрым нравом и неприхотливые к условиям содержания - эти лошади стали оптимальным вариантом для знакомства детей с конным спортом.

Секции конного спорта: быть или не быть? ЛЮБОВЬ КУФТЫРЕВА:
«Мимоза она просто уникальна, она и в выезде, и в канкуре может выступать».

Лошадей вятской породы купили за счет средств областного бюджета для двух отделений конного спорта, которые открылись на базе существующих конных клубов - в Кирово-Чепецком районе и здесь в Белой Холунице.

Секции конного спорта: быть или не быть? ОЛЬГА СКОКОВА, ТРЕНЕР:
«Было открыто отделение от школы олимпийского резерва. Была построена конюшня силами Белохолуницкого района, была выделена ставка тренера. Были набраны группы начальной подготовки. Сегодня уже есть группы тренировочные, группы второго года обучения, где дети имеют взрослые разряды. Планировали двигаться дальше».
 
 
Новое спортивное отделение сразу же стало любимым местом для детей, которые грезили лошадьми. 16 человек сегодня занимаются здесь бесплатно, в Кирово-Чепецком районе столько же.

Годы обучения конному спорту закалили характер, научили труду, ответственности и дружбе. Дружбе со сверстниками и с лошадьми.

Секции конного спорта: быть или не быть? АННА ХАНАПИЕВА:
«Для меня это все. Я здесь нахожусь очень часто, очень не хочется покидать лошадей».
 
 
Слухи о том, что бюджетное финансирование отделений конного спорта будет прекращено, а значит и содержать вятских лошадок будет не на что, расстроили не только воспитанников, но и их родителей.

Для них увлечение детей тоже стало частью жизни. Здесь они не только главные болельщики на соревнованиях, но и помощники в уходе за лошадьми, в организации конных представлений.


Секции конного спорта: быть или не быть? ЕЛЕНА ИЛЬИНА, МАМА ВОСПИТАННИЦЫ ОТДЕЛЕНИЯ КОННОГО СПОРТА:
«Не каждый ребенок в конный спорт пойдет, надо найти взаимопонимание. У меня дочка с 7 лет занимается. Они не могут без этого, у них это вторая жизнь».

Секции конного спорта: быть или не быть? ЮРИЙ ШУЛАКОВ, ПАПА ВОСПИТАННИЦЫ ОТДЕЛЕНИЯ КОННОГО СПОРТА:
«Это необходимо, это обязательно должно быть, у детей должен быть выбор».

К сожалению, у самого отделения выбор тоже не велик. Как рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, рассматривается вариант передать лошадей муниципальным образованиям. Однако станет ли это спасением, если даже для областного бюджета их содержание считают слишком затратным.

ОЛЬГА СКОКОВА, ТРЕНЕР:
«Сейчас не знаем, к чему готовиться. Сказали, что в декабре мы еще остаемся, что будет с нового года - не понятно».
 
 
Сколько же тратит областной бюджет на содержание отделений конного спорта в министерстве спорта, нам не смогли ответить. И даже заверили, что опасения, по крайней мере, на ближайший год беспочвенны.

Секции конного спорта: быть или не быть? ЕЛЕНА ХЛЕБНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГОС. ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Бюджет на 2019 год сформирован. Средства в нем заложены? Да. В полном объеме, как и в 2018 году? Да».


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