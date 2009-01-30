Секции конного спорта: быть или не быть?

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«Было открыто отделение от школы олимпийского резерва. Была построена конюшня силами Белохолуницкого района, была выделена ставка тренера. Были набраны группы начальной подготовки. Сегодня уже есть группы тренировочные, группы второго года обучения, где дети имеют взрослые разряды. Планировали двигаться дальше».

«Для меня это все. Я здесь нахожусь очень часто, очень не хочется покидать лошадей».

«Сейчас не знаем, к чему готовиться. Сказали, что в декабре мы еще остаемся, что будет с нового года - не понятно».

Без оптимизма ждут начало нового года в секциях конного спорта области. Полгода назад появились слухи о том, что бюджетное финансирование отделений будет прекращено. Наша съемочная группа узнала - какое оно будущее конного спорта в районах?В конном клубе Белой Холуницы пять вяточек - лошадей Вятской породы появились 7 лет назад. Выносливые и энергичные, невысокого роста, с добрым нравом и неприхотливые к условиям содержания - эти лошади стали оптимальным вариантом для знакомства детей с конным спортом.Лошадей вятской породы купили за счет средств областного бюджета для двух отделений конного спорта, которые открылись на базе существующих конных клубов - в Кирово-Чепецком районе и здесь в Белой Холунице.Новое спортивное отделение сразу же стало любимым местом для детей, которые грезили лошадьми. 16 человек сегодня занимаются здесь бесплатно, в Кирово-Чепецком районе столько же.Годы обучения конному спорту закалили характер, научили труду, ответственности и дружбе. Дружбе со сверстниками и с лошадьми.Слухи о том, что бюджетное финансирование отделений конного спорта будет прекращено, а значит и содержать вятских лошадок будет не на что, расстроили не только воспитанников, но и их родителей.Для них увлечение детей тоже стало частью жизни. Здесь они не только главные болельщики на соревнованиях, но и помощники в уходе за лошадьми, в организации конных представлений.К сожалению, у самого отделения выбор тоже не велик. Как рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, рассматривается вариант передать лошадей муниципальным образованиям. Однако станет ли это спасением, если даже для областного бюджета их содержание считают слишком затратным.Сколько же тратит областной бюджет на содержание отделений конного спорта в министерстве спорта, нам не смогли ответить. И даже заверили, что опасения, по крайней мере, на ближайший год беспочвенны.