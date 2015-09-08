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Кировчанин поедет на мировой чемпионат по брейк-дансу

Сегодня, 12:01 | Просмотров: 55 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кировчанин поедет на мировой чемпионат по брейк-дансу. Это право получил Артем Марьин после того, как выиграл отборочный международный турнир в Испании.

В отличие от этих ребят Артем увлекся брейк-дансом намного позже. Но сейчас он не представляет себе жизнь без танца. Приходит в зал, тренируется сам и с детьми. Он по образованию педагог-хореограф.

- Сейчас будем изучать простенькое движение из футворка. Разворачиваемся, начинаем пробовать со мной. Ок.

Сегодня танцевальные движения от Артема это как мастер-класс. Он привык его показывать почти каждые выходные, которые почти регулярно проводит вне дома. Ездит на соревнования и фестивали. Начинал с России. Теперь часто практикует выезды на рубеж.

Кировчанин поедет на мировой чемпионат по брейк-дансуАРТЕМ МАРЬИН, ТАНЦОР:
«Вообще, две разные вещи. В России такой своеобразный брейк, у нас сборная "солянка" разных стилей. Но в Европе брейк отличается. Не сильно, но заметно».

Общаясь с Артемом, узнаешь много нюансов в брейк-дансе. Какую музыку предпочитают танцоры, почему выступлению желательно длиться не более минуты, и какое покрытие предпочитают брейкеры. С учетом этих факторов, может получиться отличный результат. Именно его Артем показал на международном турнире в Испании.

- Было около 60 двоек. По итогам отборочного раунда отбирались 16 лучших. И потом по олимпийской системе баттлы на выбывание. Т.е. сначала я выхожу, потом соперник мне отвечает, выходит мой сокомандник и ответ с другой стороны.

АРТЕМ МАРЬИН, ТАНЦОР:
«Именно ты должен выделяться среди остальных, чтобы тебя узнавали, чтобы тебя котировали. А выделяться можешь своим стилем и движениями. Если этого не делать, то будешь сливаться со всеми остальными».
 
 
В брейк-дансе нет жестких рамок. Ты можешь делать все, что угодно. Это и есть тот стимул, который развивает чемпиона. Артем придумал не одну и не две танцевальные "фишки" с авторскими названиями.

Кировчанин поедет на мировой чемпионат по брейк-дансуАНДРЕЙ СТАРОДУМОВ, ТАНЦОР ТРЕНЕР:
«Безусловно, Артем очень артистичный. Это природные качества, харизма. Но его успех танцевальный это тренировки, это часы, проведенные в зале, это поездки, общение».
 
 
Силовые трюки, пластика тела. Над этим и многим другим брейк-данс танцору предстоит в ближайшие месяцы серьезно поработать. В июне Артем Марьин впервые выступит на чемпионате мира во Франции, где, по его словам, он настроен снова стать лучшим.


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