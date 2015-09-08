Кировчанин поедет на мировой чемпионат по брейк-дансу
В отличие от этих ребят Артем увлекся брейк-дансом намного позже. Но сейчас он не представляет себе жизнь без танца. Приходит в зал, тренируется сам и с детьми. Он по образованию педагог-хореограф.
- Сейчас будем изучать простенькое движение из футворка. Разворачиваемся, начинаем пробовать со мной. Ок.
Сегодня танцевальные движения от Артема это как мастер-класс. Он привык его показывать почти каждые выходные, которые почти регулярно проводит вне дома. Ездит на соревнования и фестивали. Начинал с России. Теперь часто практикует выезды на рубеж.
АРТЕМ МАРЬИН, ТАНЦОР:
«Вообще, две разные вещи. В России такой своеобразный брейк, у нас сборная "солянка" разных стилей. Но в Европе брейк отличается. Не сильно, но заметно».
Общаясь с Артемом, узнаешь много нюансов в брейк-дансе. Какую музыку предпочитают танцоры, почему выступлению желательно длиться не более минуты, и какое покрытие предпочитают брейкеры. С учетом этих факторов, может получиться отличный результат. Именно его Артем показал на международном турнире в Испании.
- Было около 60 двоек. По итогам отборочного раунда отбирались 16 лучших. И потом по олимпийской системе баттлы на выбывание. Т.е. сначала я выхожу, потом соперник мне отвечает, выходит мой сокомандник и ответ с другой стороны.
АРТЕМ МАРЬИН, ТАНЦОР:
АНДРЕЙ СТАРОДУМОВ, ТАНЦОР ТРЕНЕР:
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