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«Именно ты должен выделяться среди остальных, чтобы тебя узнавали, чтобы тебя котировали. А выделяться можешь своим стилем и движениями. Если этого не делать, то будешь сливаться со всеми остальными».

«Безусловно, Артем очень артистичный. Это природные качества, харизма. Но его успех танцевальный это тренировки, это часы, проведенные в зале, это поездки, общение».

Кировчанин поедет на мировой чемпионат по брейк-дансу. Это право получил Артем Марьин после того, как выиграл отборочный международный турнир в Испании.В отличие от этих ребят Артем увлекся брейк-дансом намного позже. Но сейчас он не представляет себе жизнь без танца. Приходит в зал, тренируется сам и с детьми. Он по образованию педагог-хореограф.Сегодня танцевальные движения от Артема это как мастер-класс. Он привык его показывать почти каждые выходные, которые почти регулярно проводит вне дома. Ездит на соревнования и фестивали. Начинал с России. Теперь часто практикует выезды на рубеж.Общаясь с Артемом, узнаешь много нюансов в брейк-дансе. Какую музыку предпочитают танцоры, почему выступлению желательно длиться не более минуты, и какое покрытие предпочитают брейкеры. С учетом этих факторов, может получиться отличный результат. Именно его Артем показал на международном турнире в Испании.В брейк-дансе нет жестких рамок. Ты можешь делать все, что угодно. Это и есть тот стимул, который развивает чемпиона. Артем придумал не одну и не две танцевальные "фишки" с авторскими названиями.Силовые трюки, пластика тела. Над этим и многим другим брейк-данс танцору предстоит в ближайшие месяцы серьезно поработать. В июне Артем Марьин впервые выступит на чемпионате мира во Франции, где, по его словам, он настроен снова стать лучшим.