Кировские биатлонисты ударно начали сезон

На лыжно-биатлонном комплексе "Перекоп" состоялись межрегиональные соревнования по биатлону, посвященные памяти 2-х кратного Олимпийского чемпиона Ивана Бякова.
Соревнования памяти Бякова для хозяев трассы состязания статусные. Два года назад с ними связывалось возрождение биатлона в регионе. Спустя время, команда кировских стреляющих лыжников выросла численно и прибавила в скорости и точности в стрельбе.
ВЛАДИМИР ГЛАЗЫРИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В настоящий момент спортсмены находятся на централизованной подготовке. Появилось большее количество винтовок по сравнению с тем, что было в самом начале. Надеемся, что все будет лучше и лучше».
Уходя на дистанцию, ребята не хотят просто пробовать свои силы после летней подготовки. Ими движет намерение пробежать быстрее всех и быстро закрыть мишени без промахов. Спринт в этом плане показательная гонка. Индивидуальная с четырьмя огневыми рубежами более серьезное испытание. В особенности для тех, у кого за спиной малокалиберная винтовка весом около 4 килограммов.
ЕВГЕНИЙ СМАЛЬКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (РЕСПУБЛИКА КОМИ):
«Длину винтовки можно укоротить либо увеличить. Индивидуально делается под плечо. Пока не подводит? Да».
Минусовые температуры и ветер. Оба фактора, как известно, биатлонистов не радуют. Им приходится, буквально, рассчитывать каждое движение на лыжне и стрельбище. В дни стартов биатлонистам ломать голову не пришлось. Так совпало, что гонки выпали на идеальную погоду. А правильно подстроиться под нее было уже делом каждого участника.
РОМАН ХАЛЯВИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«К спринту я подошел не очень хорошо. Мне было трудно. А к гонке уже более менее подготовлен. И хорошо вроде все получилось».
Поводов для радости у тренеров кировских ребят нашлось немало. Мемориал Бякова выдался урожайным на медали. Семь призовых мест. Из них три первых. Впереди Первенство области с отбором на ПФО. С него команды-призеры поедут финал Спартакиады учащихся России. Главный зимний старт для кировчан в этом году.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"