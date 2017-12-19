Кировские биатлонисты ударно начали сезон

Поделиться новостью:

«В настоящий момент спортсмены находятся на централизованной подготовке. Появилось большее количество винтовок по сравнению с тем, что было в самом начале. Надеемся, что все будет лучше и лучше».

«Длину винтовки можно укоротить либо увеличить. Индивидуально делается под плечо. Пока не подводит? Да».

«К спринту я подошел не очень хорошо. Мне было трудно. А к гонке уже более менее подготовлен. И хорошо вроде все получилось».

На лыжно-биатлонном комплексе "Перекоп" состоялись межрегиональные соревнования по биатлону, посвященные памяти 2-х кратного Олимпийского чемпиона Ивана Бякова.Соревнования памяти Бякова для хозяев трассы состязания статусные. Два года назад с ними связывалось возрождение биатлона в регионе. Спустя время, команда кировских стреляющих лыжников выросла численно и прибавила в скорости и точности в стрельбе.Уходя на дистанцию, ребята не хотят просто пробовать свои силы после летней подготовки. Ими движет намерение пробежать быстрее всех и быстро закрыть мишени без промахов. Спринт в этом плане показательная гонка. Индивидуальная с четырьмя огневыми рубежами более серьезное испытание. В особенности для тех, у кого за спиной малокалиберная винтовка весом около 4 килограммов.Минусовые температуры и ветер. Оба фактора, как известно, биатлонистов не радуют. Им приходится, буквально, рассчитывать каждое движение на лыжне и стрельбище. В дни стартов биатлонистам ломать голову не пришлось. Так совпало, что гонки выпали на идеальную погоду. А правильно подстроиться под нее было уже делом каждого участника.Поводов для радости у тренеров кировских ребят нашлось немало. Мемориал Бякова выдался урожайным на медали. Семь призовых мест. Из них три первых. Впереди Первенство области с отбором на ПФО. С него команды-призеры поедут финал Спартакиады учащихся России. Главный зимний старт для кировчан в этом году.