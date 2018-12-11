Кировчанка Александра Еремина стала победительницей всероссийских соревнований по плаванию

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В Республике Коми состоялись всероссийские соревнования среди юношей и девушек, с которых кировчанка Александра Еремина вернулась с тремя медалями.Золото и два серебра пополнили копилку медалей мастера спорта по плаванию Александры Ереминой. Не обошлось и без установления рекорда области в своей возрастной группе. Брасс - любимый Сашин стиль, проплыв быстрее всех 100 метров брассом, она стала лучшей в России.Как отмечает юная спортсменка, на заплывах вместе с ней было три фаворитки, которые постоянно были на пьедестале почёта, поэтому борьба была напряжённой. Саша на всероссийских соревнованиях второй раз. Дебют был также успешным - она взяла золото на дистанции 100 метров брассом и выполнила разряд кандидата в мастера спорта. А теперь Саша - самый молодой мастер спорта в Кировской области, ей всего 12 лет.Кроме плавания Саша увлекается рисованием, а её кумир известная пловчиха Юлия Ефимова, девочка хочет связать свою жизнь с плаванием - стать тренером.Сейчас спортсменка готовится к новым стартам, следующие соревнования для неё будут немного сложнее - она переходит в возрастную группу, где девочки будут старше на год. Но целеустремлённости, силе духа и любви к плаванию Саши можно только восхититься.