Кировчанка Александра Еремина стала победительницей всероссийских соревнований по плаванию
Золото и два серебра пополнили копилку медалей мастера спорта по плаванию Александры Ереминой. Не обошлось и без установления рекорда области в своей возрастной группе. Брасс - любимый Сашин стиль, проплыв быстрее всех 100 метров брассом, она стала лучшей в России.
АЛЕКСАНДРА ЕРЕМИНА, МАСТЕР СПОРТА РФ ПО ПЛАВАНИЮ:
«Соревнования были достаточно неплохими, бассейн очень похож на этот, правда, он был разделен бортиками, вода, мне показалось, довольно лёгкая, поэтому плыть было не так уж и сложно, но потом как-то так накрывало, и дыхалка вообще сбивалась».
Как отмечает юная спортсменка, на заплывах вместе с ней было три фаворитки, которые постоянно были на пьедестале почёта, поэтому борьба была напряжённой. Саша на всероссийских соревнованиях второй раз. Дебют был также успешным - она взяла золото на дистанции 100 метров брассом и выполнила разряд кандидата в мастера спорта. А теперь Саша - самый молодой мастер спорта в Кировской области, ей всего 12 лет.
ОЛЬГА ШАТОВА, ТРЕНЕР АЛЕКСАНДРЫ ЕРЕМИНОЙ:
«Саша плавает с первого класса, всегда была такой целеустремленной девочкой, всегда очень хорошо тренируется, думает, с полной отдачей, учится - отличница - девочка просто молодец».
Кроме плавания Саша увлекается рисованием, а её кумир известная пловчиха Юлия Ефимова, девочка хочет связать свою жизнь с плаванием - стать тренером.
Сейчас спортсменка готовится к новым стартам, следующие соревнования для неё будут немного сложнее - она переходит в возрастную группу, где девочки будут старше на год. Но целеустремлённости, силе духа и любви к плаванию Саши можно только восхититься.
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