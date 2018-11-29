Кировская "Родина" с разгромным счетом проиграла хабаровскому ХК "СКА-Нефтяник".

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12 декабря в Хабаровске хоккеисты «Родины» провели 9-й матч в рамках текущего Чемпионата России по хоккею с мячом.

Кировчанам предстояло сразиться с лидером чемпионата "ХК "СКА-Нефтяник".

Напомним, предыдущие 7 матчей "Родина" проиграла и 1 завершила в ничью. И на этот раз чуда не произошло.

Хабаровчане открыли счет на 4-й минуте матча. А к концу первого тайма забили 7 безответных мячей. После перерыва хозяева поля продолжили атаковать и забили еще 2 мяча.

Уступая в мастерстве, игроки "Родины" не сдавались и сумели отквитать 3 мяча. Но поймавших кураж хабаровчан уже было сложно остановить.

Матч завершился со счетом 16:3 в пользу хозяев поля.

Следующую игру «Родина» проведет 15 декабря на выезде с иркутским клубом «Байкал-Энергия».