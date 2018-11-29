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Кировская "Родина" с разгромным счетом проиграла хабаровскому ХК "СКА-Нефтяник".

Сегодня, 15:26 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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12 декабря в Хабаровске хоккеисты «Родины» провели 9-й матч в рамках текущего Чемпионата России по хоккею с мячом.
 
Кировчанам предстояло сразиться с лидером чемпионата "ХК "СКА-Нефтяник".
 
Напомним, предыдущие 7 матчей "Родина" проиграла и 1 завершила в ничью. И на этот раз чуда не произошло.
 
Хабаровчане открыли счет на 4-й минуте матча. А к концу первого тайма забили 7 безответных мячей. После перерыва хозяева поля продолжили атаковать и забили еще 2 мяча.
 
Уступая в мастерстве, игроки "Родины" не сдавались и сумели отквитать 3 мяча. Но поймавших кураж хабаровчан уже было сложно остановить.
 
Матч завершился со счетом 16:3 в пользу хозяев поля.
 
Следующую игру «Родина» проведет 15 декабря на выезде с иркутским клубом «Байкал-Энергия».


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