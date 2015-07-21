Жительница Куменского района стала лауреатом всероссийского смотра-конкурса в номинации «Спорт для всех»

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«Команды, которые собирает Наталия Валерьевна, обычно участвуют во всех спортивных соревнованиях района и она часто предлагает новые идеи».

В Москве подвели итоги всероссийского смотра-конкурса среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности. В национальной номинации «Спорт для всех» лауреатом стала жительница Куменского района Наталия Злобина.Свою жизнь Наталья Злобина вправе разделить на два этапа. На первом занималась с детьми в кружке "Умелые ручки" и даже поработала санитаркой в больнице. 10 лет назад решилась на кардинальную перемену. Попросилась в сельскохозяйственный производственный кооператив. Где стала председателем профкома.Ее рабочее место украшают дипломы и грамоты. Их завоевали коллеги, защищавшие честь предприятия на соревнованиях. Отправной точкой стала производственная Спартакиада. Далее при активном участии Наталии Злобиной спорт все более заинтересовывал селян. Стали открываться и новые возможности, где они могли показать свои силы и способности.Плавание, волейбол, хоккей с мячом. Можно перечислять еще много видов спорта, где команда хозяйства успела не просто отметиться, но и громко заявить о себе. Залог успехов в тренировках. Они проходят в свободное от работы время. Но подход к ним у некоторых людей почти что профессиональный. График состязаний расписан на целый год вперед.Во многом, благодаря подходу и энтузиазму Наталию Злобину отметили на федеральном уровне. Признается, стать лауреатом всероссийского конкурса приятно. Значит, развитие спорта на селе идет в правильном направлении и у него есть большие перспективы. Просто не нужно быть равнодушным ко всему, добавляет она.Наталия Злобина готова к расширению своей общественно-спортивной деятельности, в которой главное даже не результат, а укрепление здоровья жителей сельской местности.