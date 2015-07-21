Жительница Куменского района стала лауреатом всероссийского смотра-конкурса в номинации «Спорт для всех»
Свою жизнь Наталья Злобина вправе разделить на два этапа. На первом занималась с детьми в кружке "Умелые ручки" и даже поработала санитаркой в больнице. 10 лет назад решилась на кардинальную перемену. Попросилась в сельскохозяйственный производственный кооператив. Где стала председателем профкома.
НАТАЛИЯ ЗЛОБИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА СПК:
«Изменить хотелось в своей жизни что-то. Есть возможность проявить себя. К тому же занималась спортом. Кандидат в мастера по плаванию».
Ее рабочее место украшают дипломы и грамоты. Их завоевали коллеги, защищавшие честь предприятия на соревнованиях. Отправной точкой стала производственная Спартакиада. Далее при активном участии Наталии Злобиной спорт все более заинтересовывал селян. Стали открываться и новые возможности, где они могли показать свои силы и способности.
- Участвуем в таких соревнованиях как международный турнир косарей. Я нашла их, поучаствовали, заняли призовые места. На чемпионат России по пахоте у нас ездит механизатор.
Плавание, волейбол, хоккей с мячом. Можно перечислять еще много видов спорта, где команда хозяйства успела не просто отметиться, но и громко заявить о себе. Залог успехов в тренировках. Они проходят в свободное от работы время. Но подход к ним у некоторых людей почти что профессиональный. График состязаний расписан на целый год вперед.
МИХАИЛ ЗОЛОТАРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮСШ ПО СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ:
НАТАЛИЯ ЗЛОБИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА СПК:
«Соревнования, областные, всероссийские, дают возможность людям села пообщаться с людьми из других городов и сел. Ну и перенимается какой- то опыт».
Наталия Злобина готова к расширению своей общественно-спортивной деятельности, в которой главное даже не результат, а укрепление здоровья жителей сельской местности.
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