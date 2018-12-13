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Кировская "Родина" проиграла иркутскому ХК "Байкал-Энергия".

Вчера, 17:17 | Просмотров: 125 | Версия для печати
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Очередной матч игроки ХК "Родина" провели в Иркутске при почти 20-ти градусном морозе.
 
За матчем на стадионе "Рекорд" наблюдали 670 зрителей.
 
Это была одна из немногих игр, где счет открыли кировчане. На 18-минуте мяч забил Щицко.
 
На перерыв команды ушли при счете 2:2.
 
Но во втором периоде хозяева льда усилили атакующие действия и забили пять безответных мячей.
 
Игра закончилась с разгромным для кировчан счетом 7:2. Но несмотря на проигрыш, главный тренер "Родины" И. Загоскин на послематчевой пресс-конференции отметил, что команда показала добротный хоккей.
 
В турнирной таблице чемпионата России по хоккею с мячом ХК "Родина" занимает последнюю строчку с одним набранным очком (9 проигрышей и 1 ничья).
 
фото baikal-energy.ru


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