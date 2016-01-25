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Кировчанка Мария Толоконина стала первой чемпионкой мира по ледолазанию в дисциплине «комбинация».

Вчера, 19:16 | Просмотров: 100 | Версия для печати
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В Москве состоялся первый в истории чемпионат мира по ледолазанию в дисциплине "комбинация", которая включала соревнования и на трудность, и на скорость.
 
В чемпионате приняли участие представители 13 стран мира.
 
Честь нашей страны защищали лидеры сборной, в числе которых были лучшие кировские спортсмены Мария Толоконина, Марьям Филиппова, Валерия Богдан и Никита Глазырин.
 
По итогам азартных и напряженных состязаний весь пьедестал у женщин заняли представительницы Кировской области.
 
Золотую награду завоевала многократная обладательница Кубков мира и чемпионатов мира Мария Толоконина. Она стала первой в истории чемпионкой мира в дисциплине «комбинация».
 
Серебро - у Валерии Богдан, бронза - у Марьям Филипповой.
 
фото risk.ru


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