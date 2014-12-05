Сборная Кировской области завоевала 28 медалей международного турнира.

Поделиться новостью:

В Москве подвели итоги XX международного турнира по армрестлингу, бодибилдингу, гиревому спорту и дартс «Золотой заяц» для спорстменов с инвалидностью.

Всего в соревновании приняли участие порядка 150 человек из стран ближнего зарубежья, а также различных городов России.

Кировскую область представляла команда из 11 участников, которым удалось завоевать 28 медалей турнира.

Самый большой вклад в копилку команды внесла Нина Созонтова: восемь медалей в армрестлинге и дартсе.

Рудольф Хабибулин завоевал две золотые награды по бодибилдингу в номинациях «Абсолютный чемпионат» и соревнованиях среди участников категории Ультра мастер класс (старше 50 лет).

Обладателем серебряной награды стал Владимир Гремитских в соревнованиях по армреслингу среди спортсменов Ультра мастер-класса.

Бронзовыми призерами турнира стали Михаил Папырин, Даниил Солоницин, Галина Гринько и Светлана Семакова.

Добавим, что в борьбе среди спортсменов в возрастной группе свыше 50 лет кировчане заняли второе общекомандное место.