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Новости / Спорт

Сборная Кировской области завоевала 28 медалей международного турнира.

Вчера, 19:23 | Просмотров: 88 | Версия для печати
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В Москве подвели итоги XX международного турнира по армрестлингу, бодибилдингу, гиревому спорту и дартс «Золотой заяц» для спорстменов с инвалидностью.
 
Всего в соревновании приняли участие порядка 150 человек из стран ближнего зарубежья, а также различных городов России.
 
Кировскую область представляла команда из 11 участников, которым удалось завоевать 28 медалей турнира.
 
Самый большой вклад в копилку команды внесла Нина Созонтова: восемь медалей в армрестлинге и дартсе.
 
Рудольф Хабибулин завоевал две золотые награды по бодибилдингу в номинациях «Абсолютный чемпионат» и соревнованиях среди участников категории Ультра мастер класс (старше 50 лет).
 
Обладателем серебряной награды стал Владимир Гремитских в соревнованиях по армреслингу среди спортсменов Ультра мастер-класса.
 
Бронзовыми призерами турнира стали Михаил Папырин, Даниил Солоницин, Галина Гринько и Светлана Семакова.
 
Добавим, что в борьбе среди спортсменов в возрастной группе свыше 50 лет кировчане заняли второе общекомандное место.


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