Легендарный хоккеист Александр Мальцев отпразднует свой юбилей в родном городе.

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20 апреля выдающемуся советскому хоккеисту исполняется 70 лет.

Непосредственно в этот день его будут чествовать в Москве, а уже через неделю, 27 апреля – на малой родине - в Кирово-Чепецке.

Торжества пройдут в «Олимп-Арене».

Спортивную карьеру Мальцев начал в кирово-чепецкой «Олимпии» (1966—1967, первый тренер Н. И. Поляков). Впоследствии с 1967 года выступал за московское «Динамо» (329 голов в 529 матчах) и с 1968 года за сборную СССР.

Девять раз становился чемпионом мира и дважды (в 1972 и 1976 годах) олимпийским чемпионом. В 1970, 1972 и 1981 годах признавался лучшим форвардом чемпионатов мира и Европы. В 1970, 1971, 1978 годах входил в символическую сборную мира как правый крайний, а в 1972 и 1981 годы как центрфорвард.

Признавался лучшим хоккеистом СССР (нападающим) в 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982 и 1983 годах.

Абсолютный рекордсмен сборной СССР по хоккею: провел больше всех матчей - 319, забросил больше всех шайб - 212. Прощальный матч Мальцева состоялся в конце 1984 года — сборная СССР победила команду Европы со счётом 7:3.

Расставшись с большим спортом, Александр Николаевич передавал богатейший опыт динамовской "молодежке".

Помимо спортивных достижений А.Н. Мальцев - полковник в отставке пограничной службы ФСБ России.

Планируется, что центральным событием юбилейных торжеств в Кирово-Чепецке станет товарищеский матч кирово-чепецкой «Олимпии» с юниорской командой одного из клубов КХЛ.