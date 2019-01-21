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В манеже "Вересники" продолжаются национальный Чемпионат и Первенство по многоборью

Вчера, 11:54 | Просмотров: 148 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Медали и дипломы всероссийской федерации легкой атлетики ждут победителей и призеров национального Чемпионата и Первенства по многоборью. Соревнования проходят в манеже "Вересники". И пока они самые статусные после открытия в Кирове крытой легкоатлетической арены.

Ровно год назад в середине февраля многоборцы состязались в манеже в Смоленске. Кировский тогда только строился. Вместе с этим строились и планы по проведению в нем крупных стартов федерального уровня. Чемпионат и Первенство страны по многоборью первый шаг в их реализации.

В манеже "Вересники" продолжаются национальный Чемпионат и Первенство по многоборью АНТОН УЙК, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Для спорта высших достижений там нет мелочей. Покрытие хорошее, инвентарь. Не только спортсмену удобно выступать, но и судьям комфортно работать».
 
 
Легкоатлетические многоборья включают несколько дисциплин легкой атлетики. Это беговые виды от 60 до 1000 метров. Соревнуются спортсмены и в секторах для прыжков в высоту, длину, шестом и для толкания ядра. В соискателях на награды мужчины и женщины, юноши и юниоры. Быть одним из лучших в многоборье это тяжелый труд, как для легкоатлета, так и для тренера. У многих наставников в памяти советская школа подготовки спортсменов. Многоборье считается базовым фундаментом в росте мастерства.

В манеже "Вересники" продолжаются национальный Чемпионат и Первенство по многоборью СЕРГЕЙ ЖЕЛАНОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ МНОГОБОРЬЯМ:
«Они делают все виды, тренируются везде и к 14-15 годам тренер видит. Кто-то будет прыгуном, метателем, бегуном. Эта была грамотная система, и она давала эффект. Но, к сожалению 90-е годы нас подкосили».
 
 
Сейчас от многоборцев снова ждут высоких результатов и личных рекордов. Одаренные атлеты стали появляться. И почти все они выступают на этих соревнованиях. Для победителей Первенства среди юношей и девушек до 18 лет учрежден даже специальный приз имени Григория Дегтярева. Нашего земляка, рекордсмена России в десятиборье. Его рекорд остается непревзойденным на протяжении уже 35 лет. Все основные же награды будут разыграны в субботу. После кировского старта лидерам сборной России предстоит чемпионат Европы по легкой атлетике. Он пройдет в марте в Глазго.


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