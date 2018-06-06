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Новости / Спорт

Кирово-чепецкий спортсмен стал бронзовым призером первенства ПФО.

Вчера, 16:14 | Просмотров: 149 | Версия для печати
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В Тольятти прошло юношеское первенство Приволжья по боксу среди спортсменов в возрасте 15-16 лет.
 
Борьбу за медали вели более полутора сотен мастеров кожаной перчатки со всего округа.
 
Выступая в весовой категории до 48 килограммов, воспитанник кирово-чепецкого клуба «Боец» Александр Ковязин завоевал бронзовую медаль, победив в решающем поединке соперника из Самары.
 
Отметим, что накануне соревнований спортсмен заболел, но отказываться от выхода на ринг не стал, чтобы не подвести ни свою команду, ни тренеров.
 
Из Тольятти боксёр отправился на международный турнир в Таллин.


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