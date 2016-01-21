В Кирове состоялись Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Вятки"

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«Учитывая то, что они молодые, пришли только с юношей, у них пока ничего не получается, но мы стараемся их приравнять к мужчинам, они, по большому счёту ещё дети, некоторые из них ещё только-только вышли из детского спорта».

«Штурмовая лестница на учебную башню до четвёртого этажа. Мальчики, девочки у нас бегут, соответственно, по штурмовой лестнице на второй этаж и третий, взрослые мужчины бегут на четвёртый этаж».

В Кирове в манеже учебно-спасательного центра "Прометей" проходят Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Вятки".Перед открытием соревнований в манеже спортсмены усиленно готовятся - растягиваются, пробуют снаряды, по многу раз забираются по штурмовой лестнице. Нужно настроиться на победу и показать лучший результат. Спортсмены состязаются в двух дисциплинах - в преодолении стометровой полосы с препятствиями и в подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню. Это старейшие в России соревнования по пожарно-прикладному спорту - они проводятся в 28-й раз. В этом году будет участвовать 26 команд из 17 регионов области.На всероссийских соревнованиях в Казани Анастасия побила рекорды в каждой дисциплине, и уже дважды была чемпионкой мира - в личном и командном зачёте. В её команде из Санкт-Петербурга много достойных спортсменов - четырёхкратный чемпион мира и ещё одна чемпионка мира. Впрочем, тренер, несмотря на высокие заслуги своих воспитанников, весьма категоричен.Соревновательный процесс состоит из нескольких элементов, которые взаимосвязаны между собой - при преодолении стометровой полосы нужно перепрыгнуть через забор, взять рукава, пробежать через бревно, соединить рукава между собой, подбежать к разветвлению, присоединить к нему рукавную линию и проложить её. Главное, чтобы после финиша все соединительные головки были сомкнутыми с рукавом, иначе результат может быть не засчитан.В этот же день прошло торжественное открытие соревнований во Дворце единоборств.Команда Кировской области считается одной из сильнейших в России, сейчас она входит в топ-8 команд страны.