В Кирове состоялись Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Вятки"
Перед открытием соревнований в манеже спортсмены усиленно готовятся - растягиваются, пробуют снаряды, по многу раз забираются по штурмовой лестнице. Нужно настроиться на победу и показать лучший результат. Спортсмены состязаются в двух дисциплинах - в преодолении стометровой полосы с препятствиями и в подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню. Это старейшие в России соревнования по пожарно-прикладному спорту - они проводятся в 28-й раз. В этом году будет участвовать 26 команд из 17 регионов области.
АНАСТАСИЯ РОМАНОВА, СПОРТСМЕН:
- Он необычный, не такой, как все и сложный.
- Чем? Чем он сложен?
- Ну если в лёгкой атлетике просто надо по прямой бежать, то здесь всякие препятствия. Это и вдохновляет нас.
На всероссийских соревнованиях в Казани Анастасия побила рекорды в каждой дисциплине, и уже дважды была чемпионкой мира - в личном и командном зачёте. В её команде из Санкт-Петербурга много достойных спортсменов - четырёхкратный чемпион мира и ещё одна чемпионка мира. Впрочем, тренер, несмотря на высокие заслуги своих воспитанников, весьма категоричен.
СЕРГЕЙ СТОЛЯРОВ, ТРЕНЕР КОМАНДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГПС МЧС РОССИИ:
ВИТАЛИЙ КОРОБЕЙНИКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРЕЗИДЕНТ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА:
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«И это хорошая очень школа для молодёжи, потому что здесь наряду уже с именитыми спортсменами, с теми, кто в сборной страны, выступает молодёжь, и они, конечно, видят и берут пример, поэтому это очень сильно, то есть соревнования очень высокого уровня - это здорово, а для нас - это гордость».
МИХАИЛ ЛИХАЧЁВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В каждом районе Кировской области появились учебно-спасательные башни, в каждом районе проводятся соревнования. У нас появились новые детские сборные, люди, которые занимают титулованные места, становятся чемпионами России, участвуют в международных соревнованиях - и вот это очень важно.
Команда Кировской области считается одной из сильнейших в России, сейчас она входит в топ-8 команд страны.
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