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В Кирове состоялись Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Вятки"

Сегодня, 11:45 | Просмотров: 79 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове в манеже учебно-спасательного центра "Прометей" проходят Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Вятки".

Перед открытием соревнований в манеже спортсмены усиленно готовятся - растягиваются, пробуют снаряды, по многу раз забираются по штурмовой лестнице. Нужно настроиться на победу и показать лучший результат. Спортсмены состязаются в двух дисциплинах - в преодолении стометровой полосы с препятствиями и в подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню. Это старейшие в России соревнования по пожарно-прикладному спорту - они проводятся в 28-й раз. В этом году будет участвовать 26 команд из 17 регионов области.

В Кирове состоялись Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Вятки"АНАСТАСИЯ РОМАНОВА, СПОРТСМЕН:
- Он необычный, не такой, как все и сложный.
- Чем? Чем он сложен?
- Ну если в лёгкой атлетике просто надо по прямой бежать, то здесь всякие препятствия. Это и вдохновляет нас.

На всероссийских соревнованиях в Казани Анастасия побила рекорды в каждой дисциплине, и уже дважды была чемпионкой мира - в личном и командном зачёте. В её команде из Санкт-Петербурга много достойных спортсменов - четырёхкратный чемпион мира и ещё одна чемпионка мира. Впрочем, тренер, несмотря на высокие заслуги своих воспитанников, весьма категоричен.

В Кирове состоялись Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Вятки"СЕРГЕЙ СТОЛЯРОВ, ТРЕНЕР КОМАНДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГПС МЧС РОССИИ:
«Учитывая то, что они молодые, пришли только с юношей, у них пока ничего не получается, но мы стараемся их приравнять к мужчинам, они, по большому счёту ещё дети, некоторые из них ещё только-только вышли из детского спорта».
 
 
Соревновательный процесс состоит из нескольких элементов, которые взаимосвязаны между собой - при преодолении стометровой полосы нужно перепрыгнуть через забор, взять рукава, пробежать через бревно, соединить рукава между собой, подбежать к разветвлению, присоединить к нему рукавную линию и проложить её. Главное, чтобы после финиша все соединительные головки были сомкнутыми с рукавом, иначе результат может быть не засчитан.

В Кирове состоялись Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Вятки"ВИТАЛИЙ КОРОБЕЙНИКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРЕЗИДЕНТ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА:
«Штурмовая лестница на учебную башню до четвёртого этажа. Мальчики, девочки у нас бегут, соответственно, по штурмовой лестнице на второй этаж и третий, взрослые мужчины бегут на четвёртый этаж».
 
 
В этот же день прошло торжественное открытие соревнований во Дворце единоборств.

В Кирове состоялись Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Вятки"ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«И это хорошая очень школа для молодёжи, потому что здесь наряду уже с именитыми спортсменами, с теми, кто в сборной страны, выступает молодёжь, и они, конечно, видят и берут пример, поэтому это очень сильно, то есть соревнования очень высокого уровня - это здорово, а для нас - это гордость».

В Кирове состоялись Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Кубок Вятки"МИХАИЛ ЛИХАЧЁВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В каждом районе Кировской области появились учебно-спасательные башни, в каждом районе проводятся соревнования. У нас появились новые детские сборные, люди, которые занимают титулованные места, становятся чемпионами России, участвуют в международных соревнованиях - и вот это очень важно.

Команда Кировской области считается одной из сильнейших в России, сейчас она входит в топ-8 команд страны.


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