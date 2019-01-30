О судьбе горнолыжного комплекса на Кикиморской горе
ЕКАТЕРИНА ЧЕПАЙКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КИРОВА:
Представители администрации не смогли дать ответы на ряд вопросов и ходатайствовали о том, чтобы перенести заседание. А, между тем, рассмотрение дела по существу откладывалось уже неоднократно.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
НИКОЛАЙ МОРОЗОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА:
«Мы не хотим войны, постоянных суд состязаний, нам интересно мировое соглашение, чтобы мы совместно развивали кластер, как территорию единую, чтобы люди могли здесь отдыхать, заниматься спортом».
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас предприниматели намерены отсудить 900 тысяч рублей - за снос построек вот на этом месте. Администрация в свою очередь собирается вернуть участок земли, на котором находится городская водокачка, а точнее то, что от нее осталось. Сооружению, которое сейчас погребено под снегом, больше 100 лет. Арендатор заявляет, что готов восстановить объект, и что у него есть даже проект реконструкции. Но у мэрии другие планы».
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