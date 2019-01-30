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«У нас лично с мужем здесь занимаются 2 детей, и старших двое просто катаются и получают удовольствие, мы на улице, мы дышим свежим воздухом».

Судья заявила о необоснованной попытке затянуть судебный процесс и объявила прения сторон. Решение оказалось не в пользу администрации. Её доводы суд не убедили.

«Будем готовить документы, подавать апелляцию, мы считаем, что земли нам возвращены в ненадлежащем виде и Морозову надо будет сильно постараться, чтобы привести склон в надлежащий вид».

Суд не поддержал администрацию. Скандальная история, в которой речь идет о судьбе горнолыжного комплекса на Кикиморской горе, получила продолжение. В Кирове прошло очередное заседание арбитражного суда по данному вопросу.На Кикиморской горе по-прежнему многолюдно. Спорткомплекс продолжает свою работу, хотя еще в июне городские власти заявляли о том, что к зиме арендатор должен убрать отсюда все постройки и рекультивировать территорию.В Кирове на днях прошло очередное заседание арбитражного суда по нашумевшему делу. Поводом к началу разбирательств послужило требование администрации вернуть городу земельные участки, на которых расположен комплекс в первоначальном виде.Представители администрации не смогли дать ответы на ряд вопросов и ходатайствовали о том, чтобы перенести заседание. А, между тем, рассмотрение дела по существу откладывалось уже неоднократно.Точка в этом деле еще не поставлена. Мэрия намерена оспорить решение суда. Илья Шульгин заявил об этом на встрече с журналистами.Арендаторы признают, что нарушения с их стороны, действительно, были, но они готовы работать над ошибками. А также рассматривать варианты выхода из ситуации без судебных тяжб.