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Новости / Спорт

О судьбе горнолыжного комплекса на Кикиморской горе

Сегодня, 17:35 | Просмотров: 105 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Суд не поддержал администрацию. Скандальная история, в которой речь идет о судьбе горнолыжного комплекса на Кикиморской горе, получила продолжение. В Кирове прошло очередное заседание арбитражного суда по данному вопросу.
 
 
На Кикиморской горе по-прежнему многолюдно. Спорткомплекс продолжает свою работу, хотя еще в июне городские власти заявляли о том, что к зиме арендатор должен убрать отсюда все постройки и рекультивировать территорию.

О судьбе горнолыжного комплекса на Кикиморской гореЕКАТЕРИНА ЧЕПАЙКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КИРОВА:
«У нас лично с мужем здесь занимаются 2 детей, и старших двое просто катаются и получают удовольствие, мы на улице, мы дышим свежим воздухом».
 
 
В Кирове на днях прошло очередное заседание арбитражного суда по нашумевшему делу. Поводом к началу разбирательств послужило требование администрации вернуть городу земельные участки, на которых расположен комплекс в первоначальном виде.

Представители администрации не смогли дать ответы на ряд вопросов и ходатайствовали о том, чтобы перенести заседание. А, между тем, рассмотрение дела по существу откладывалось уже неоднократно.

Судья заявила о необоснованной попытке затянуть судебный процесс и объявила прения сторон. Решение оказалось не в пользу администрации. Её доводы суд не убедили.
 
 
Точка в этом деле еще не поставлена. Мэрия намерена оспорить решение суда. Илья Шульгин заявил об этом на встрече с журналистами.

О судьбе горнолыжного комплекса на Кикиморской гореИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Будем готовить документы, подавать апелляцию, мы считаем, что земли нам возвращены в ненадлежащем виде и Морозову надо будет сильно постараться, чтобы привести склон в надлежащий вид».
 
 
Арендаторы признают, что нарушения с их стороны, действительно, были, но они готовы работать над ошибками. А также рассматривать варианты выхода из ситуации без судебных тяжб.

О судьбе горнолыжного комплекса на Кикиморской гореНИКОЛАЙ МОРОЗОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА:
«Мы не хотим войны, постоянных суд состязаний, нам интересно мировое соглашение, чтобы мы совместно развивали кластер, как территорию единую, чтобы люди могли здесь отдыхать, заниматься спортом».

О судьбе горнолыжного комплекса на Кикиморской гореАНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас предприниматели намерены отсудить 900 тысяч рублей - за снос построек вот на этом месте. Администрация в свою очередь собирается вернуть участок земли, на котором находится городская водокачка, а точнее то, что от нее осталось. Сооружению, которое сейчас погребено под снегом, больше 100 лет. Арендатор заявляет, что готов восстановить объект, и что у него есть даже проект реконструкции. Но у мэрии другие планы».


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