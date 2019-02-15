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В манеже "Вересники" завершился Чемпионат и Первенство страны по многоборью

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 106 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В манеже "Вересники" завершился Чемпионат и Первенство страны по многоборью. В заключительный день награды разыгрывались среди юношей до 18 лет.

Четыре вида в один день и три в другой. Программа построена так, что начинать спортсменам сначала приходится с технических видов. К беговым они уже подходят в изматывающем состоянии. Но силы приходится беречь. Поскольку на финишной прямой соревнований еще далеко не ясно, кто наберет большую сумму баллов.

В манеже "Вересники" завершился Чемпионат и Первенство страны по многоборью ДАНИЛА ПОЗДЕЕВ, УЧАСТНИК ПЕРВЕНСТВА (Г.ИЖЕВСК):
«Для многоборца самый сложный вид это последний. В данном случае километр. Очень сложно себя настроить после технических и скоростно-силовых видов».
 
 
Быть лучшим в отдельных дисциплинах для семиборцев не показатель. В одном из секторов выступление может быть провальным. Зато в другом оно получается с максимальным результатом. Беговой километр также по-разному сложился для спортсменов. Но вне зависимости от показанного времени, все спортсмены по окончании забега соблюдают ритуал. Совершают круг почета после двухдневных состязаний.

В манеже "Вересники" завершился Чемпионат и Первенство страны по многоборью АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дорожка быстрая, сектора также результативные. Самые лучшие отзывы слушали от ребят, тренеров. Все как один выражают желание вернуться сюда в следующем году».
 
 
На Чемпионате и Первенстве было разыграно 8 комплектов медалей. Последний оспаривали юноши и девушки до 18 лет. Сильнейшими стали Диана Гринева из Смоленской области и Кирилл Скородумов, представлявший Краснодарский край. Оба спортсмены были награждены специальным призом имени Григория Дегтярева.

В манеже "Вересники" завершился Чемпионат и Первенство страны по многоборью КИРИЛЛ СКОРОДУМОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО МНОГОБОРЬЮ:
- Что главное?
- Главное работать, иметь силу воли, никогда не отступать, всегда идти вперед. И не боятся тоже очень важно.

На смену пока самым статусным соревнованиям, проведенным в манеже, могут прийти другие крупные старты. В частности, областной центр поборется на право принять у себя Первенство России по легкой атлетике.


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