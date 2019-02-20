В Кирове впервые прошло Первенство области по паралимпийской игре бочча
- На второй тур приглашается...
Главное оставить волнение позади и настроиться - всё, как в настоящем спорте. Пожалуй, самая большая ценность этой игры, в том, что ей могут заниматься люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата - все кто раньше на больших соревнованиях оставались в стороне. 18 ребят не только из Кирова, но и области - все вместе. На большом спортивном празднике.
СВЕТЛАНА САМАРЦЕВА, ДИРЕКТОР КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА:
«Зародилось это движение в Кировской области 3 года назад и вот когда мы шли к нему, мы даже представить не могли, что это выльется в такой прекрасный спортивный праздник, ведь для таких деток с такими заболеваниями очень мало доступных видов спорта».
Цель игры проста: добросить мячи цвета своей команды как можно ближе к белому мячу, и помешать сделать это своим противникам. Бочча - «физические шахматы», они развивают стратегическое мышление.
ДМИТРИЙ ЖДАНОВ, СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ребята, из видов спорта в основном раньше играют в шашки, шахматы и то с помощью родителей, а тут они сами могут проявить свои качества».
Регулярные занятия развивают ловкость, точность, выносливость, координацию движений, а также тактическое мышление. В жизни Ильи Болтова бочча появилась 2 года назад, и теперь мальчик не пропускает ни одних соревнований.
РОМАН БОЛТОВ, ПАПА УЧАСТНИКА:
«За эти два года мы начинаем больше общаться с другими родителями, видим других деток, ребенок постоянно тянется к призовым местам, то есть второе не устраивает - тянется к первому, то есть вот этот стимул и вот этот стимул за 2 года бочча выявил».
По словам специалистов, бочча как нельзя лучше подходит детям с тяжёлыми двигательными нарушениями. Этот вид спорта развивает моторику - за несколько лет с его помощью, возможно, вернуть подвижность верхних конечностей у, казалось бы, самых безнадёжных пациентов.
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