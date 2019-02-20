В Кирове впервые прошло Первенство области по паралимпийской игре бочча

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Впервые в Кирове прошло Первенство Кировской области по паралимпийской игре бочча. Что это за вид спорта и почему он так нравится и детям, и взрослым?Главное оставить волнение позади и настроиться - всё, как в настоящем спорте. Пожалуй, самая большая ценность этой игры, в том, что ей могут заниматься люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата - все кто раньше на больших соревнованиях оставались в стороне. 18 ребят не только из Кирова, но и области - все вместе. На большом спортивном празднике.Цель игры проста: добросить мячи цвета своей команды как можно ближе к белому мячу, и помешать сделать это своим противникам. Бочча - «физические шахматы», они развивают стратегическое мышление.Регулярные занятия развивают ловкость, точность, выносливость, координацию движений, а также тактическое мышление. В жизни Ильи Болтова бочча появилась 2 года назад, и теперь мальчик не пропускает ни одних соревнований.По словам специалистов, бочча как нельзя лучше подходит детям с тяжёлыми двигательными нарушениями. Этот вид спорта развивает моторику - за несколько лет с его помощью, возможно, вернуть подвижность верхних конечностей у, казалось бы, самых безнадёжных пациентов.