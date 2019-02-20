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В Кирово-Чепецке завершился региональный этап всероссийского турнира "Золотая шайба"

Вчера, 11:59 | Просмотров: 137 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирово-Чепецке на льду "Олимп-арены" завершился региональный этап всероссийского турнира "Золотая шайба". После двух финалов в младшей и средней возрастной группе определился победитель по старшим юношам.

"Золотая шайба" все дальше уходит от областного центра. По количеству районные команды, участвующие в ней, в скором времени сравняются и могут даже обойти участников, представляющих Киров. Одним из таких центров детского хоккея стали Вятские Поляны, представленные командой "Электрон".

В Кирово-Чепецке завершился региональный этап всероссийского турнира "Золотая шайба"АЙРАТ МУХУТДИНОВ, ТРЕНЕР КОМАНДЫ "ЭЛЕКТРОН" (Г.ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ):
«В ней играют простые ребята, которые занимаются не в ледовом дворце. Сыграна она не так давно».
 
Дворовые команды катаются 3-4 месяца. Когда есть лед и когда не холодно. Но они усердно занимаются. Тренировки каждый день. За счет этого они растут. Тот же "Электрон" стыковые матчи постарался отыграть с максимальной отдачей.

В Кирово-Чепецке завершился региональный этап всероссийского турнира "Золотая шайба"ИГОРЬ МАЛКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА "ЗОЛОТОЙ ШАЙБЫ":
«Команда Вятских Полян в упорной борьбе вырвала путевку вот в этот финал. Обыграв в третьем периоде команду Зуевки. Проигрывали 0-3. Но выиграли 4-3».
 
Уже на стадии отборочных турниров все команды-участницы "Золотой шайбы" с большим желанием включаются в борьбу за право поехать на региональный финал. Турнир под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова в области проходит пятый год. В нем уже родилась серьезная конкуренция. Особенно в младшей и средней возрастной группе.

В Кирово-Чепецке завершился региональный этап всероссийского турнира "Золотая шайба"ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«Насыщать ее дворовыми командами, которые чуть-чуть выше поднимаются в разных районах области. Помогать им с формой, с преподавательским составом. И вообще с чутким отношением к ним».

Поддержка приносит плоды. По старшим юношам не было классического финала. Кирово-Чепецкую "Олимпию" на льду заменил "Электрон". По другую сторону площадки оказался кировский "Союз". Он выглядел явным фаворитом. Что и доказал, крупно обыграв ребят из Вятских Полян. В награду победителю и призерам вручены Кубок, медали и сертификаты на приобретение клюшек и спортивной экипировки. Но куда важнее рост мастерства мальчишек. В марте для всех участников регионального финала пройдет утешительный турнир "Надежда". А "Союз", как и две "Олимпии", отправится на свой всероссийский финал "Золотой шайбы" в город Смоленск.


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