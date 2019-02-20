В Кирово-Чепецке завершился региональный этап всероссийского турнира "Золотая шайба"

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В Кирово-Чепецке на льду "Олимп-арены" завершился региональный этап всероссийского турнира "Золотая шайба". После двух финалов в младшей и средней возрастной группе определился победитель по старшим юношам."Золотая шайба" все дальше уходит от областного центра. По количеству районные команды, участвующие в ней, в скором времени сравняются и могут даже обойти участников, представляющих Киров. Одним из таких центров детского хоккея стали Вятские Поляны, представленные командой "Электрон".Дворовые команды катаются 3-4 месяца. Когда есть лед и когда не холодно. Но они усердно занимаются. Тренировки каждый день. За счет этого они растут. Тот же "Электрон" стыковые матчи постарался отыграть с максимальной отдачей.Уже на стадии отборочных турниров все команды-участницы "Золотой шайбы" с большим желанием включаются в борьбу за право поехать на региональный финал. Турнир под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова в области проходит пятый год. В нем уже родилась серьезная конкуренция. Особенно в младшей и средней возрастной группе.Поддержка приносит плоды. По старшим юношам не было классического финала. Кирово-Чепецкую "Олимпию" на льду заменил "Электрон". По другую сторону площадки оказался кировский "Союз". Он выглядел явным фаворитом. Что и доказал, крупно обыграв ребят из Вятских Полян. В награду победителю и призерам вручены Кубок, медали и сертификаты на приобретение клюшек и спортивной экипировки. Но куда важнее рост мастерства мальчишек. В марте для всех участников регионального финала пройдет утешительный турнир "Надежда". А "Союз", как и две "Олимпии", отправится на свой всероссийский финал "Золотой шайбы" в город Смоленск.