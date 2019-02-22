Кировские боксеры завоевали 4 медали чемпионата и первенства ПФО по боксу.

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В городе Березники Пермского края прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа России по боксу.

Среди юниоров золотую награду чемпионата стала представительница кировской спортивной школы № 4 Анна Колупаева (тренер Бакулев А.Е.).

Девушка выступала в весе 75 кг. Среди спортсменов 15-16 лет первое место завоевала Дарья Баженова (тренер Крысов И.Ю.). Она также является воспитанницей спортшколы № 4.

Мария Вохмянина (тренер Крысов И.Ю.) и Ильнара Ибатуллина (тренер Васильев А.В.) стали бронзовыми призерами соревнований. Девушки боксировали в весовой категории 57 кг.

В марте Дарья представит Кировскую область на первенстве России по боксу в Анапе.

Еще одна кировская спортсменка Анна Колупаева примет участие в первенстве среди юниоров в мае. Соревнования пройдут в Оренбурге.