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Новости / Спорт

Кировские боксеры завоевали 4 медали чемпионата и первенства ПФО по боксу.

Сегодня, 15:45 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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В городе Березники Пермского края прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа России по боксу.
 
Среди юниоров золотую награду чемпионата стала представительница кировской спортивной школы № 4 Анна Колупаева (тренер Бакулев А.Е.).
 
Девушка выступала в весе 75 кг. Среди спортсменов 15-16 лет первое место завоевала Дарья Баженова (тренер Крысов И.Ю.). Она также является воспитанницей спортшколы № 4.
 
Мария Вохмянина (тренер Крысов И.Ю.) и Ильнара Ибатуллина (тренер Васильев А.В.)  стали бронзовыми призерами соревнований. Девушки боксировали в весовой категории 57 кг.
 
В марте Дарья представит Кировскую область на первенстве России по боксу в Анапе.
 
Еще одна кировская спортсменка Анна Колупаева примет участие в первенстве среди юниоров в мае. Соревнования пройдут в Оренбурге.


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