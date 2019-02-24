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В Кирове прошел открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спорту. 8 команд из Кирова, Коряжмы и Москвы продемонстрировали мастерство управления трассовыми моделями.У каждого спортсмена, готового вступить в борьбу за призовые места, за плечами - долгие часы подготовительной работы. Своими руками юные конструкторы изготовили модели, подогнали характеристики по всем параметрам, поскольку на трассе им необходимо показать наивысший пилотаж управления. Сложность в том, что при входе модели в поворот возникают центробежные силы, которые выталкивают машину с трассы, а это влечет потерю драгоценных секунд. Александр Нелюбин занимается автомодельным спортом уже 9 лет, неоднократно занимал призовые места. Как признался спортсмен, самое главное не только подготовить машину к выступлению, но и справиться с эмоциями, которые зашкаливают во время выступления.Чтобы машина показала хороший результат на трассе, ею не только надо умело управлять, прежде всего, её надо правильно изготовить. Все зависит от уровня подготовки и опыта спортсмена. По условиям соревнований, спортсмены за отведенное время должны проехать максимальное количество кругов на каждой из шести дорожек трека.Добавим, что победители чемпионата и Первенства города примут участие во всероссийских соревнованиях.