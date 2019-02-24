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В Кирове прошел открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спорту

Вчера, 15:21 | Просмотров: 124 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кирове прошел открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спорту. 8 команд из Кирова, Коряжмы и Москвы продемонстрировали мастерство управления трассовыми моделями.
 
 
У каждого спортсмена, готового вступить в борьбу за призовые места, за плечами - долгие часы подготовительной работы. Своими руками юные конструкторы изготовили модели, подогнали характеристики по всем параметрам, поскольку на трассе им необходимо показать наивысший пилотаж управления. Сложность в том, что при входе модели в поворот возникают центробежные силы, которые выталкивают машину с трассы, а это влечет потерю драгоценных секунд. Александр Нелюбин занимается автомодельным спортом уже 9 лет, неоднократно занимал призовые места. Как признался спортсмен, самое главное не только подготовить машину к выступлению, но и справиться с эмоциями, которые зашкаливают во время выступления.

В Кирове прошел открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спортуАЛЕКСАНДР НЕЛЮБИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это очень эмоционально, когда вовремя гонки рядом с тобой стоит пять соперников, все что-то говорят, кричат. Все очень напряженно. Надо держать эмоции свои. Не поддаваться эмоциям».

Чтобы машина показала хороший результат на трассе, ею не только надо умело управлять, прежде всего, её надо правильно изготовить. Все зависит от уровня подготовки и опыта спортсмена. По условиям соревнований, спортсмены за отведенное время должны проехать максимальное количество кругов на каждой из шести дорожек трека.

В Кирове прошел открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спортуСЕРГЕЙ СОЛОДИЛОВ, ПЕДАГОГ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ Г. КИРОВА:
«Наши соревнования межобластные, т.е. к нам приезжают команды примерно нашего уровня. И здесь зависит от настроя, от моделей, от качества. В принципе, довольно неплохо смотрятся».

Добавим, что победители чемпионата и Первенства города примут участие во всероссийских соревнованиях.


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