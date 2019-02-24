В Кирове прошел открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спорту
АЛЕКСАНДР НЕЛЮБИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это очень эмоционально, когда вовремя гонки рядом с тобой стоит пять соперников, все что-то говорят, кричат. Все очень напряженно. Надо держать эмоции свои. Не поддаваться эмоциям».
Чтобы машина показала хороший результат на трассе, ею не только надо умело управлять, прежде всего, её надо правильно изготовить. Все зависит от уровня подготовки и опыта спортсмена. По условиям соревнований, спортсмены за отведенное время должны проехать максимальное количество кругов на каждой из шести дорожек трека.
СЕРГЕЙ СОЛОДИЛОВ, ПЕДАГОГ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ Г. КИРОВА:
«Наши соревнования межобластные, т.е. к нам приезжают команды примерно нашего уровня. И здесь зависит от настроя, от моделей, от качества. В принципе, довольно неплохо смотрятся».
Добавим, что победители чемпионата и Первенства города примут участие во всероссийских соревнованиях.
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