В манеже "Вересники" прошел областной фестиваль по бегу

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«У кого-то лучше получается, чем другое. Допустим, 800 метров не каждый хорошо пробежит. Спринт не каждому дается. Я поэтому и бегаю, чтобы посмотреть, что мне лучше».

«Сразу после болезни был чемпионат области, на котором я не участвовал. Просто пришел посмотреть. Если бы здоровье было в порядке, смог бы занять призовое место. Но было очень грустно».

«Спортсмены чувствуют себя по-другому. Результаты у некоторых, не сказать что возросли, но пошли в гору».

В манеже "Вересники" прошел последний старт зимнего сезона. Им стал областной фестиваль по бегу.Этот зимний соревновательный сезон для кировских легкоатлетов стал знаковым. Ими опробован новый манеж. Домашний и получивший немало лестных отзывов от экспертов в королеве спорта. Фестиваль бега закрывал зимнюю часть сезона. Под крышей собрались более 200 спортсменов из города, области и соседних регионов. В программе соревнований стояли забеги на не классические дистанции.Спортивные самородки в области появляются каждый год, и они привычно вспыхивают на подобных стартах. Раскрывались они на дистанциях от 60 до 2000 метров. Формируя списки участников на отдельные виды программы, судьи, наверняка, с трудом представляли возможности каждого спортсмена. Но каждый из них постарался показать лучшее личное время.Эти состязания входят в число самых массовых в сезоне. К нему спринтеры и стайеры стараются максимально хорошей форме.По результатам фестиваля бега, награды между собой разыграли легкоатлеты из республики Удмуртия, Архангельской области и хозяева дорожек.