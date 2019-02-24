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В манеже "Вересники" прошел областной фестиваль по бегу

Вчера, 17:52 | Просмотров: 116 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В манеже "Вересники" прошел последний старт зимнего сезона. Им стал областной фестиваль по бегу.

Этот зимний соревновательный сезон для кировских легкоатлетов стал знаковым. Ими опробован новый манеж. Домашний и получивший немало лестных отзывов от экспертов в королеве спорта. Фестиваль бега закрывал зимнюю часть сезона. Под крышей собрались более 200 спортсменов из города, области и соседних регионов. В программе соревнований стояли забеги на не классические дистанции.

В манеже "Вересники" прошел областной фестиваль по бегу АЛЕКСЕЙ ЖИГАЛОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«У кого-то лучше получается, чем другое. Допустим, 800 метров не каждый хорошо пробежит. Спринт не каждому дается. Я поэтому и бегаю, чтобы посмотреть, что мне лучше».
 
 
Спортивные самородки в области появляются каждый год, и они привычно вспыхивают на подобных стартах. Раскрывались они на дистанциях от 60 до 2000 метров. Формируя списки участников на отдельные виды программы, судьи, наверняка, с трудом представляли возможности каждого спортсмена. Но каждый из них постарался показать лучшее личное время.

В манеже "Вересники" прошел областной фестиваль по бегу МАКСИМ ДРЯГИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Сразу после болезни был чемпионат области, на котором я не участвовал. Просто пришел посмотреть. Если бы здоровье было в порядке, смог бы занять призовое место. Но было очень грустно».
 
 
Эти состязания входят в число самых массовых в сезоне. К нему спринтеры и стайеры стараются максимально хорошей форме.

В манеже "Вересники" прошел областной фестиваль по бегу АЛЕКСЕЙ ТРУШКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Спортсмены чувствуют себя по-другому. Результаты у некоторых, не сказать что возросли, но пошли в гору».
 
 
По результатам фестиваля бега, награды между собой разыграли легкоатлеты из республики Удмуртия, Архангельской области и хозяева дорожек.


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