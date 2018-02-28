В Кирове прошел Открытый Кубок области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка
Служба и хоккей теперь для этих людей два неразделимых понятия. Одно другому не мешает. И во всем у силовиков виден профессиональный подход. К розыгрышу Кубка они готовятся основательно. Составы у команд сыгранные. По сезону расписано участие в разных турнирах.
ДМИТРИЙ АШИХМИН, КАПИТАН КОМАНДЫ "КОРПУС ВЫЖИВАНИЯ":
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«Уровень игры очень высок. Эмоции просто зашкаливают. Борьба идет на каждом квадратном метре. Смотреть интересно. Иной раз искры летят».
Серьезный тренировочный подход, как выяснилось, крайне необходим. Турнир построен так, что на долю каждой команды в день выпало до 4 матчей. И это без учета игровой нагрузки в решающей стадии Кубка. Неудачникам полуфиналов пришлось сразу сойтись в поединке за "бронзу". Там сыграли две кировские команды. В финал вышли игроки из Ижевска и Нижнего Новгорода.
ПАВЕЛ КАРАВАЕВ, ВРАТАРЬ КОМАНДЫ "ДИНАМО-ГАИ" (ИЖЕВСК):
«Команда сыгранная, играет таким составом уже давно. Очень серьезный соперник. Умеют, видят игру. Против них сложно играть».
Для хоккеистов из "Динамо-ГАИ" это было уже четвертое по счету участие в Кубке. Предыдущие розыгрыши для ижевцев становились серебряными. Нынче финал тоже получился упорным по характеру, но закончился в пользу команды из столицы республики Удмуртия. Они выиграли 2-0. Хотя результат мог быть совсем иным.
АНДРЕЙ КВИТКО, ИГРОК КОМАНДЫ "ДИНАМО-ГАИ" (НИЖНИЙ НОВГОРОД):
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
29.02.2016
Победителем Открытого Кубка Кировской области по хоккею среди команд органов правопорядка стал "Корпус…
25.02.2016
В Кирове состоится Открытый Кубок Кировской области по хоккею на призы Главного федерального инспектора (РАСПИСАНИЕ…
25.04.2017
В Кирове состоялся розыгрыш Кубка Федерации профсоюзных организаций нашего региона по волейболу
Популярные новости
22.02.2019