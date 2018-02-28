В Кирове прошел Открытый Кубок области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка

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«Каждая команда рассчитывает на большие результаты. В полуфиналах вышла равная борьба. Хотелось большего. Мы пять раз были чемпионами. Но видимо не судьба».

«Когда им должно было повезти. И сегодня этот день настал. И мы очень рады. Команда шла к этому и добилась. Так, что мы будем на следующий год первыми».

Следующий розыгрыш Кубка обещает стать более интересным. Планируется расширить количество и географию участников. Которым под силу выдать полноценное хоккейное зрелище с силовой борьбой и атакующим азартом.

Завершился розыгрыш Открытого Кубка Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка.Служба и хоккей теперь для этих людей два неразделимых понятия. Одно другому не мешает. И во всем у силовиков виден профессиональный подход. К розыгрышу Кубка они готовятся основательно. Составы у команд сыгранные. По сезону расписано участие в разных турнирах.8 лет подряд. Ровно столько силовики ощущают себя настоящими игроками. Хоккеем ранее они были скорее увлечены и играли в свое удовольствие. Но все изменилось с появлением турнира.Серьезный тренировочный подход, как выяснилось, крайне необходим. Турнир построен так, что на долю каждой команды в день выпало до 4 матчей. И это без учета игровой нагрузки в решающей стадии Кубка. Неудачникам полуфиналов пришлось сразу сойтись в поединке за "бронзу". Там сыграли две кировские команды. В финал вышли игроки из Ижевска и Нижнего Новгорода.Для хоккеистов из "Динамо-ГАИ" это было уже четвертое по счету участие в Кубке. Предыдущие розыгрыши для ижевцев становились серебряными. Нынче финал тоже получился упорным по характеру, но закончился в пользу команды из столицы республики Удмуртия. Они выиграли 2-0. Хотя результат мог быть совсем иным.