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В Кирове прошел Открытый Кубок области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка

Сегодня, 11:54 | Просмотров: 140 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Завершился розыгрыш Открытого Кубка Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка.

Служба и хоккей теперь для этих людей два неразделимых понятия. Одно другому не мешает. И во всем у силовиков виден профессиональный подход. К розыгрышу Кубка они готовятся основательно. Составы у команд сыгранные. По сезону расписано участие в разных турнирах.

В Кирове прошел Открытый Кубок области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядкаДМИТРИЙ АШИХМИН, КАПИТАН КОМАНДЫ "КОРПУС ВЫЖИВАНИЯ":
«Каждая команда рассчитывает на большие результаты. В полуфиналах вышла равная борьба. Хотелось большего. Мы пять раз были чемпионами. Но видимо не судьба».
 
 
8 лет подряд. Ровно столько силовики ощущают себя настоящими игроками. Хоккеем ранее они были скорее увлечены и играли в свое удовольствие. Но все изменилось с появлением турнира.

В Кирове прошел Открытый Кубок области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядкаВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«Уровень игры очень высок. Эмоции просто зашкаливают. Борьба идет на каждом квадратном метре. Смотреть интересно. Иной раз искры летят».

Серьезный тренировочный подход, как выяснилось, крайне необходим. Турнир построен так, что на долю каждой команды в день выпало до 4 матчей. И это без учета игровой нагрузки в решающей стадии Кубка. Неудачникам полуфиналов пришлось сразу сойтись в поединке за "бронзу". Там сыграли две кировские команды. В финал вышли игроки из Ижевска и Нижнего Новгорода.

В Кирове прошел Открытый Кубок области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядкаПАВЕЛ КАРАВАЕВ, ВРАТАРЬ КОМАНДЫ "ДИНАМО-ГАИ" (ИЖЕВСК):
«Команда сыгранная, играет таким составом уже давно. Очень серьезный соперник. Умеют, видят игру. Против них сложно играть».

Для хоккеистов из "Динамо-ГАИ" это было уже четвертое по счету участие в Кубке. Предыдущие розыгрыши для ижевцев становились серебряными. Нынче финал тоже получился упорным по характеру, но закончился в пользу команды из столицы республики Удмуртия. Они выиграли 2-0. Хотя результат мог быть совсем иным.

В Кирове прошел Открытый Кубок области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядкаАНДРЕЙ КВИТКО, ИГРОК КОМАНДЫ "ДИНАМО-ГАИ" (НИЖНИЙ НОВГОРОД):
«Когда им должно было повезти. И сегодня этот день настал. И мы очень рады. Команда шла к этому и добилась. Так, что мы будем на следующий год первыми».
 
Следующий розыгрыш Кубка обещает стать более интересным. Планируется расширить количество и географию участников. Которым под силу выдать полноценное хоккейное зрелище с силовой борьбой и атакующим азартом.


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