Кировские силачи отличились на всероссийских стартах.
В Екатеринбурге прошли чемпионат и первенство России по жиму штанги лёжа.
Выступая в юниорском и юношеском возрасте, воспитанники Вятской школы олимпийского резерва завоевали три медали, в том числе две золотые.
Алексей Колеватов с результатом 180 килограммов одержал победу в своей весовой категории.
Андрей Порошин поднял штангу массой 140 килограммов и также стал победителем.
Анастасия Охорзина заняла третье место.
Победа на первенстве России обеспечила Андрею и Алексею путёвки на первенство мира, которое пройдёт в конце мая в Японии. Анастасия осенью отправится на первенство Европы в Финляндию.
на фото: тренер Руслан Арасланов со своими воспитанниками Анастасией Охорзиной и Алексеем Колеватовым.
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