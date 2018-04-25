Кировские силачи отличились на всероссийских стартах.

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В Екатеринбурге прошли чемпионат и первенство России по жиму штанги лёжа.

Выступая в юниорском и юношеском возрасте, воспитанники Вятской школы олимпийского резерва завоевали три медали, в том числе две золотые.

Алексей Колеватов с результатом 180 килограммов одержал победу в своей весовой категории.

Андрей Порошин поднял штангу массой 140 килограммов и также стал победителем.

Анастасия Охорзина заняла третье место.

Победа на первенстве России обеспечила Андрею и Алексею путёвки на первенство мира, которое пройдёт в конце мая в Японии. Анастасия осенью отправится на первенство Европы в Финляндию.

на фото: тренер Руслан Арасланов со своими воспитанниками Анастасией Охорзиной и Алексеем Колеватовым.