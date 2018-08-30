Под сводами кирово-чепецкой «Олимп-Арены» поднимут именной свитер Александра Мальцева.

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Церемония пройдёт 27 апреля на торжествах, посвящённых 70-летию великого хоккеиста.

Свитер будет иметь № 15.

Именно под ним будущий 2-кратный олимпийский чемпион на заре своей спортивной карьеры выступал в составе кирово-чепецкой «Олимпии».

Планируется, что этот ритуал заложит новую традицию в кирово-чепецком хоккейном клубе, и в будущем под сводами дворца будут подняты именные свитеры других прославленных воспитанников «Олимпии».