В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта

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«Среди наших спортсменов такой вес тоже будут жать. Есть Стас Бахтин из Советска. На него большие надежды. Тут будет здоровая и интересная конкуренция».

«Знания физиологии, анатомии, биомеханики. Тренер должен быть полностью погружен во все эти процессы. Иначе это просто фитнесс-инструктор».

«У девушек верх развит не так сильно, как у мужчин. Поэтому, прибавить те же 5 килограммов бывает сложно».

«Постепенно. Пришел в зал, начал с пустого грифа и через 20 лет, благодаря упорству, правильному питанию, режиму, приходит результат. И, безусловно, генетика в нашем спорте играет не последнюю роль».

В Кирове под эгидой национальной ассоциации пауэрлифтинга прошли соревнования по силовым видам спорта. В наш город приехали сильнейшие спортсмены из 12 регионов России.Жим штанги лежа, становая тяга, подъем штанги на бицепс. На турнире были представлены все спортивные дисциплины, характерные для пауэрлифтинга. Три простых команды судей, и результат отправляется в турнирную таблицу. Всего несколько секунд, но они стоят больших усилий спортсменам. Нужно не только взять необходимый вес, надо сделать все по правилам. Настрой у большинства был на установление личных рекордов.Атлеты, приехавшие на "Силу Вятки", в этом спорте далеко не новички. Для подъема заказывают тот вес, который им под силу. Позади год подготовки. Здесь важно грамотно подвести себя к состязанию. И в этом неоценимую помощь оказывают тренеры, знающие на собственном опыте, как нужно сделать удачный подход.Марьян Иванов привез на турнир 6 человек. Команда из Ярославля выступила достойно. Завоеваны призовые места, а Екатерина Гусарова даже стала второй в абсолютке. Девушка не так давно увлекалась жимом. Поначалу хотела просто привести тело в порядок. Но тренер убедил перейти на результат. Теперь под него подстроены все тренировки.Показать желание, терпение и умения. Данные соревнования тем и привлекают зрителей, что дают возможность увидеть в деле атлетов, готовых идти до конца ради поставленной спортивной цели.Выявление сильнейших, выполнение нормативов и установление новых национальных рекордов. По мнению организаторов, своих целей турнир достиг и стал одним из запоминающихся событий в календаре Национальной ассоциации пауэрлифтинга.