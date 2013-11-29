ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

26 февраля 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.6182
EURO: 74.4898
Погода в городе Кирове:
вечером:  -4...-2°C
ночью:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта

Сегодня, 18:01 | Просмотров: 87 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове под эгидой национальной ассоциации пауэрлифтинга прошли соревнования по силовым видам спорта. В наш город приехали сильнейшие спортсмены из 12 регионов России.

Жим штанги лежа, становая тяга, подъем штанги на бицепс. На турнире были представлены все спортивные дисциплины, характерные для пауэрлифтинга. Три простых команды судей, и результат отправляется в турнирную таблицу. Всего несколько секунд, но они стоят больших усилий спортсменам. Нужно не только взять необходимый вес, надо сделать все по правилам. Настрой у большинства был на установление личных рекордов.

В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта АНДРЕЙ КИРИЛЛОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАП:
«Среди наших спортсменов такой вес тоже будут жать. Есть Стас Бахтин из Советска. На него большие надежды. Тут будет здоровая и интересная конкуренция».
 
 
Атлеты, приехавшие на "Силу Вятки", в этом спорте далеко не новички. Для подъема заказывают тот вес, который им под силу. Позади год подготовки. Здесь важно грамотно подвести себя к состязанию. И в этом неоценимую помощь оказывают тренеры, знающие на собственном опыте, как нужно сделать удачный подход.

В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта МАРЬЯН ИВАНОВ, ТРЕНЕР ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ:
«Знания физиологии, анатомии, биомеханики. Тренер должен быть полностью погружен во все эти процессы. Иначе это просто фитнесс-инструктор».
 
 
Марьян Иванов привез на турнир 6 человек. Команда из Ярославля выступила достойно. Завоеваны призовые места, а Екатерина Гусарова даже стала второй в абсолютке. Девушка не так давно увлекалась жимом. Поначалу хотела просто привести тело в порядок. Но тренер убедил перейти на результат. Теперь под него подстроены все тренировки.

В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта ЕКАТЕРИНА ГУСАРОВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА:
«У девушек верх развит не так сильно, как у мужчин. Поэтому, прибавить те же 5 килограммов бывает сложно».
 
 
Показать желание, терпение и умения. Данные соревнования тем и привлекают зрителей, что дают возможность увидеть в деле атлетов, готовых идти до конца ради поставленной спортивной цели.

В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта АНДРЕЙ РЕПНИЦЫН, ПРЕЗИДЕНТ АНО НАП РОССИИ:
«Постепенно. Пришел в зал, начал с пустого грифа и через 20 лет, благодаря упорству, правильному питанию, режиму, приходит результат. И, безусловно, генетика в нашем спорте играет не последнюю роль».
 
 
Выявление сильнейших, выполнение нормативов и установление новых национальных рекордов. По мнению организаторов, своих целей турнир достиг и стал одним из запоминающихся событий в календаре Национальной ассоциации пауэрлифтинга.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове сотрудники ФСБ закрыли мошеннический медицинский центр.

19:45 26.02.2019


В Кирове сотрудники ФСБ закрыли мошеннический медицинский центр.

Под сводами кирово-чепецкой «Олимп-Арены» поднимут именной свитер Александра Мальцева.

14:14 26.02.2019


Под сводами кирово-чепецкой «Олимп-Арены» поднимут именной свитер Александра Мальцева.

Кировские силачи отличились на всероссийских стартах.

14:11 26.02.2019


Кировские силачи отличились на всероссийских стартах.

В оранжерее ботанического сада впервые зацвели драцены.

14:09 26.02.2019


В оранжерее ботанического сада впервые зацвели драцены.

В Кирове нашли двух пропавших без вести подростков.

21:18 25.02.2019


В Кирове нашли двух пропавших без вести подростков.

Погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой по колесам.

21:07 25.02.2019


Погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой по колесам.

В Кирове изъяли большую партию контрафактных детских игрушек.

20:58 25.02.2019


В Кирове изъяли большую партию контрафактных детских игрушек.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта

18:01 26.02.2019


В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта

В Кирове побывала делегация пожарных из Германии

18:00 26.02.2019


В Кирове побывала делегация пожарных из Германии

В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое ТВ

17:59 26.02.2019


В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое ТВ

Жильцы частного сектора недовольны размером платы за вывоз мусора

17:58 26.02.2019


Жильцы частного сектора недовольны размером платы за вывоз мусора

В Кирове прошел Открытый Кубок области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка

11:54 26.02.2019


В Кирове прошел Открытый Кубок области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Турнир по пауэрлифтингу

29.11.2013


Турнир по пауэрлифтингу

Кировский полицейский стал победителем Чемпионата мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта

12.10.2018


Кировский полицейский стал победителем Чемпионата мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта

Жим штанги

30.10.2013


Жим штанги

В Кирове прошел турнир по программе силового двоеборья

26.04.2018


В Кирове прошел турнир по программе силового двоеборья

Штангисты

13.06.2012


Штангисты

В Кирове набирает популярность новый вид спорта - функциональное многоборье

14.11.2017


В Кирове набирает популярность новый вид спорта - функциональное многоборье

Популярные новости

Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

15.02.2019


Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

22.02.2019


Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

13.02.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

19.02.2019


В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

18.02.2019


В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

В Кирове от падения снега с крыши пострадали 2-летний ребенок и 62-летний мужчина.

16.02.2019


В Кирове от падения снега с крыши пострадали 2-летний ребенок и 62-летний мужчина.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх