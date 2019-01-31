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В Кирове прошел финал зимней Спартакиады учащихся по хоккею с мячом

Сегодня, 10:48 | Просмотров: 115 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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В Кирове завершились игры финала Девятой зимней спартакиады учащихся России по хоккею с мячом. В нашем городе выступили сильнейшие юношеские команды страны.

10 городов страны принимают финалистов зимней спартакиады учащихся по 15 видам спорта - это лыжные гонки, биатлон, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, керлинг. Возраст участников от 13 до 19 лет. Для каждого вида спорта определена своя возрастная планка. Спартакиада является своеобразной проверкой для спортсменов при переходе из юношеского спорта во взрослый. Они получают возможность продемонстрировать свои лучшие качества и попасть в главную команду страны. В числе городов-участников и Киров, где на ледовой арене стадиона Родина сражались команды юношей за звание лучшей в хоккее с мячом.

В Кирове прошел финал зимней Спартакиады учащихся по хоккею с мячомАННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы гордимся тем, что министерством спорта РФ нашему регионы было дано право проведения соревнований по этому виду спорта, потому что хоккей с мячом является традиционным видом спорта для Кировской области и базовым для региона».
 
 
За всю историю спартакиады наш город второй раз удостоен права проводить финальные игры. Первый раз в Кирове спартакиада проводилась в 2013 году также по хоккею с мячом. Ярким праздничным шоу на льду стартовала очередная спартакиада. У сборной Кировской области после торжественного открытия турнира было полчаса, чтобы перевести дух и снова выйти на лед, но уже чтобы сразиться в первом своем поединке с командой Архангельской области.

В Кирове прошел финал зимней Спартакиады учащихся по хоккею с мячомКИРИЛЛ ЛИТВИНОВ, ХОККЕИСТ:
«Мои друзья играют, мои командники 2002-03 годов, конечно, буду болеть, это прогресс большой для города, такие большие соревнования принимать, очень важный турнир».
 
 
В Киров на спартакиаду съехались юные хоккеисты из 10 регионов России - это команды, которые выдержали межрегиональный этап и вышли в финал спартакиады. Сейчас этим хоккеистам по 16-17 лет, то есть уже в ближайшие годы они могут пополнить состав основных команд в своих регионах. Юные хоккеисты из сборной Кировской области подарили болельщикам красивую игру и настоящий праздник. Первые три игры турнира кировские спортсмены завершили уверенной победой. Самой зрелищной игрой и лучших подарком для всех мужчин - любителей хоккея с мячом, стала победа в игре с командой Хабаровского края 23 февраля.

В Кирове прошел финал зимней Спартакиады учащихся по хоккею с мячомВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На этом стадионе родились и выросли знаменитые хоккеисты: Обухов, Бронников, Мороков, Шабуров, Половников и я уверен, что из всех вас здесь присутствующих тоже будут спортсмены, которые будут защищать нашу страну».
 
 
Девятая Зимняя спартакиада учащихся стала важным событием для Кирова и вошла в историю хоккея с мячом Кировской области. По нескольким видам спорта в ряде регионов спартакиада еще продлится до конца марта.


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