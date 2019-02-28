Кировчанин стал призером первенства России по конькобежному спорту.

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Отличная новость пришла из конькобежного центра «Коломна».

Накануне здесь завершилось юношеское первенство России.

В стартах приняли участие ледовые скороходы среднего возраста. Всего более 170 спортсменов из 31 региона.

Высоких результатов добился на этих соревнованиях кировчанин Александр Корзунин. Воспитанник спортивной школы «Динамо» завоевал три медали, став вторым на дистанциях 1500 и 3000 метров и третьим в масс-старте.

Спортсмена тренирует наставник сборной области Андрей Плюснин.

На фото: призёр первенства России по конькобежному спорту Александр Корзунин