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12-летний спортсмен из Кирова стал призером Чемпионата и Первенства ПФО по кикбоксингу. Весной юный Матвей Логинов будет представлять Кировскую область на чемпионате России.Кикбоксинг - это спорт, где учат не драться, а защищать себя, развивать реакцию, координацию в движениях и владеть собственным телом. Почти 600 спортсменов из Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода и других городов на первенстве Поволжья. Кировчане - в числе лучших.Матвей в кикбоксинге 5 лет - и уже знает немало секретов, ведущих к победе. Настроиться - значит быть упорным и выступать на пределе возможностей. Это Матвей умеет лучше многих.Все без исключения, кто приходит в кикбоксинг, хорошо знают: медали здесь завоевывают в жесткой борьбе. Не только с соперником, но и с самим собой. Сейчас юный спортсмен готовится к первенству России, которое пройдёт в начале апреля в Самаре.