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12-летний спортсмен из Кирова стал призером Чемпионата и Первенства ПФО по кикбоксингу

Сегодня, 10:38 | Просмотров: 114 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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12-летний спортсмен из Кирова стал призером Чемпионата и Первенства ПФО по кикбоксингу. Весной юный Матвей Логинов будет представлять Кировскую область на чемпионате России.

Кикбоксинг - это спорт, где учат не драться, а защищать себя, развивать реакцию, координацию в движениях и владеть собственным телом. Почти 600 спортсменов из Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода и других городов на первенстве Поволжья. Кировчане - в числе лучших.

12-летний спортсмен из Кирова стал призером Чемпионата и Первенства ПФО по кикбоксингу ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА:
«До призовых мест ему пришлось провести 4 боя, очень таких трудных, непростых боя - 4. Для спортсмена 12 лет - это очень большая нагрузка, по два боя в день, но мы готовились к этим соревнованиям. Спортсмен является призером ПФО прошлого года».

Матвей в кикбоксинге 5 лет - и уже знает немало секретов, ведущих к победе. Настроиться - значит быть упорным и выступать на пределе возможностей. Это Матвей умеет лучше многих.

12-летний спортсмен из Кирова стал призером Чемпионата и Первенства ПФО по кикбоксингу МАТВЕЙ ЛОГИНОВ, ПРИЗЁР ПЕРВЕНСТВА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО КИКБОКСИНГУ:
«Я настраивал себя тем, что тренировался. И это мне помогало настроиться, потому что я никогда не волнуюсь перед соревнованиями».

Все без исключения, кто приходит в кикбоксинг, хорошо знают: медали здесь завоевывают в жесткой борьбе. Не только с соперником, но и с самим собой. Сейчас юный спортсмен готовится к первенству России, которое пройдёт в начале апреля в Самаре.


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