Кировские девушки привезли четыре награды Чемпионата и Первенства ПФО по боксу

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Пять девушек представляли Кировскую область на Чемпионате и Первенстве ПФО по боксу. Лишь одной из них не удалось подняться на пьедестал. Остальные смогли добиться серьезного командного успеха. Кировчанки завоевали два золота и две бронзу.

«Бой был короткий, бой был один раунд. Был отказ секунданта. Вообще, мне понравилось, я не выкладывалась. Но бой был на унижение, так скажу».

«В моем бою не пришлось выкладываться на полную силу. Я была достаточно эмоционально заряжена и физически подготовлена, я считаю».

«Боксеры разные бывают в наших весовых категориях. Кто-то по сильнее, кто-то по слабее».

«Бокс очень умный вид спорта. Конечно, очень многое зависит от тренера. Когда он понимает бокс, то и ученик тоже начинает его понимать».

«Женский бокс уже дважды был представлен на летних Олимпиадах. Поэтому, со стороны спортивных руководителей, тренерского состава интерес к нему растет. Если в прошлом году на Чемпионате и Первенстве было 124 участника, то нынче это 170 человек».

Сильная и амбициозная. Эту характеристику Анна Колупаева получила с начала спортивной карьеры. Девушка упорно пробивает себе дорогу на боксерские вершины. Сейчас в послужном списке есть медаль Первенства ПФО, вхождение в пятерку лучших по России, призовое место на всероссийском турнире "Олимпийские надежды". На февральский окружной турнир шла с явным намерением его выиграть. От цели не отказалась даже сменив в последний момент весовую категорию.Если в успехе Анны было мало сомнений, то выступление Дарьи Баженовой стало сюрпризом. Девушка дебютировала на окружном турнире и сразу смогла добраться до финала. Где быстро поняла. Ее соперница не претендует на золотую медаль.Поездки на округ для кировских девушек проходят регулярно. К ним особый подход при подготовке. Но в боксе она не гарантирует завоевание медалей. Все усилия может свести на нет неудачная жеребьевка.С Марией Вохмяниной жребий не был благосклонен. В одном из боев уступила мастеру-международнику. Ее бронза стала третьей медалью кировской команды. Но не последней. Аналогичную награду завоевала Ильнара Ибатуллина.Успех девушек был ожидаем. Тренеры кировских школ бокса сейчас тщательно подходят к тренировочному процессу в отношении представительниц слабого пола.Победы на ПФО стали трамплином для двух наших боксерш на следующий уровень. Дарья Баженова представит наш регион на Первенстве России в Анапе, а Анна Колупаева будет защищать его честь на схожем по статусу, юниорском турнире в Оренбурге.