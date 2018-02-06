Кировчане стали призёрами первенства России по биатлону «Снежный Снайпер».

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Соревнования среди юношей и девушек 14-15 лет прошли в Смоленске.

Выступая в смешанной одиночной эстафете, Валерия Женихова и Владимир Кунилов завоевала серебряные медали, уступив только соперникам из Тюмени, но обойдя пару из Подмосковья.

В индивидуальной гонке у Валерии и Владимира - одинаковый, 12-й результат, в спринте - соответственное 7-е и 9-е места. Кроме того, 7-е место в индивидуальной гонке заняла кировчанка Варвара Шутова.

Все ребята занимаются в региональном центре зимних видов спорта «Перекоп».