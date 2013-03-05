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В Кумёнском районе прошёл фестиваль лыжного спорта "Парфёновский лыжный марафон"

Сегодня, 10:33 | Просмотров: 112 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кумёнском районе прошёл фестиваль лыжного спорта "Парфёновский лыжный марафон". В этом году он собрал около тысячи участников.

Ещё за полчаса перед соревнованиями место стартов уже было заполнено: кто-то делал разминку, кто-то решил пробежать кружок - изведать трассу, а тот, кто уже успел замёрзнуть - отогревался горячим чаем. Но всех объединяло желание достойно преодолеть трассу и запастись положительными эмоциями.

- Нормальное настроение, весёлое, хорошее.

В фестивале принимали участие как профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта, так и совсем юные лыжники, которым нет ещё и семи. Им нужно было преодолеть дистанцию в двести метров, с которой малыши с лёгкостью справились.

- Вот этот старт, каким был для тебя? Сложным или нет?
- Ну, хорошим.

На марафон съехались спортсмены из Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Слободского и ещё 16-ти районов, гостями фестиваля стали и лыжники из Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края.

В Кумёнском районе прошёл фестиваль лыжного спорта "Парфёновский лыжный марафон"ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уже вот сегодня сказали, что из простой эстафеты 26 лет назад соревнования здесь, в Парфёновщине превратились уже в общероссийские соревнования. Давайте пожелаем нам всем, чтоб как можно больше людей приезжало к нам, участвовало в соревнованиях, смотрело, какие у нас прекрасные люди, великолепная природа и отличные спортивные достижения».

В Кумёнском районе прошёл фестиваль лыжного спорта "Парфёновский лыжный марафон"АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Растёт количество занимающихся этим видом спорта, растёт количество любителей лыжных гонок и отрадно, что количество спортсменов, количество участников Парфёновской традиционной лыжной гонки становится всё больше».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков сам неоднократно участвовал в Парфёновских гонках.

В Кумёнском районе прошёл фестиваль лыжного спорта "Парфёновский лыжный марафон"АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Моё основное жизненное кредо - в здоровом теле - здоровый дух. С праздником!».
 
Спустя несколько минут после начала старта, на финише уже появились первые герои.

- Отличная гонка, отличная погода, заряд энергии и бодрости, всё замечательно.
 
Соревнования стали настоящей визитной карточкой Кумёнского района.


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