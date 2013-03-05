В Кумёнском районе прошёл фестиваль лыжного спорта "Парфёновский лыжный марафон"
Ещё за полчаса перед соревнованиями место стартов уже было заполнено: кто-то делал разминку, кто-то решил пробежать кружок - изведать трассу, а тот, кто уже успел замёрзнуть - отогревался горячим чаем. Но всех объединяло желание достойно преодолеть трассу и запастись положительными эмоциями.
- Нормальное настроение, весёлое, хорошее.
В фестивале принимали участие как профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта, так и совсем юные лыжники, которым нет ещё и семи. Им нужно было преодолеть дистанцию в двести метров, с которой малыши с лёгкостью справились.
- Вот этот старт, каким был для тебя? Сложным или нет?
- Ну, хорошим.
На марафон съехались спортсмены из Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Слободского и ещё 16-ти районов, гостями фестиваля стали и лыжники из Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уже вот сегодня сказали, что из простой эстафеты 26 лет назад соревнования здесь, в Парфёновщине превратились уже в общероссийские соревнования. Давайте пожелаем нам всем, чтоб как можно больше людей приезжало к нам, участвовало в соревнованиях, смотрело, какие у нас прекрасные люди, великолепная природа и отличные спортивные достижения».
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Растёт количество занимающихся этим видом спорта, растёт количество любителей лыжных гонок и отрадно, что количество спортсменов, количество участников Парфёновской традиционной лыжной гонки становится всё больше».
Министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков сам неоднократно участвовал в Парфёновских гонках.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
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