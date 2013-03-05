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«Моё основное жизненное кредо - в здоровом теле - здоровый дух. С праздником!».



- Отличная гонка, отличная погода, заряд энергии и бодрости, всё замечательно.



В Кумёнском районе прошёл фестиваль лыжного спорта "Парфёновский лыжный марафон". В этом году он собрал около тысячи участников.Ещё за полчаса перед соревнованиями место стартов уже было заполнено: кто-то делал разминку, кто-то решил пробежать кружок - изведать трассу, а тот, кто уже успел замёрзнуть - отогревался горячим чаем. Но всех объединяло желание достойно преодолеть трассу и запастись положительными эмоциями.В фестивале принимали участие как профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта, так и совсем юные лыжники, которым нет ещё и семи. Им нужно было преодолеть дистанцию в двести метров, с которой малыши с лёгкостью справились.На марафон съехались спортсмены из Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Слободского и ещё 16-ти районов, гостями фестиваля стали и лыжники из Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края.Министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков сам неоднократно участвовал в Парфёновских гонках.Спустя несколько минут после начала старта, на финише уже появились первые герои.Соревнования стали настоящей визитной карточкой Кумёнского района.