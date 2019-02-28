Кировский конькобежец Александр Корзунин готовится к финалу Зимней Спартакиады учащихся России
Несколько слов и движение, над которым надо поработать. Этим ребятам уже не надо ставить технику бега. Для своего возраста они уже мастера, способные грамотно распределять силы по дистанциям. Три тысячи метров любимая у Корзунина. Стайерскую подготовку он проходит последние три года. Сейчас Саше 14 лет.
АНДРЕЙ ПЛЮСНИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР КОНЬКОБЕЖНОЙ ШКОЛЫ "ДИНАМО":
АЛЕКСАНДР КОРЗУНИН, ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ:
«Хорошо получилось 3000 метрах. Удивлен результатом, улучшил личное время. Не получилось на тысяче метров. Подвела техника. 1500 тоже пробежал хорошо. 500 нет».
Юноша еще не привык быть в поле зрения журналистов. Но замкнутый по характеру конькобежец раскрывается исключительно на ледовых аренах. С Первенства привез два "серебра" и "бронзу". Тем самым, обратил на себя внимание тренеров молодежной сборной страны. В деле они снова увидят Александра на этой неделе. На финале Зимней Спартакиады учащихся в Коломне. Где ему предстоит принять участие в пяти видах соревновательной программы.
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