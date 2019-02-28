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Кировский конькобежец Александр Корзунин готовится к финалу Зимней Спартакиады учащихся России

Вчера, 18:09 | Просмотров: 137 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Не на словах, а на деле Александр Корзунин доказывает, что он один из лучших молодых конькобежцев страны. Этот сезон для юноши сложился более чем удачно. Им завоеваны медали на двух серьезных стартах. Теперь осталось поставить точку на последних крупных соревнованиях.

Несколько слов и движение, над которым надо поработать. Этим ребятам уже не надо ставить технику бега. Для своего возраста они уже мастера, способные грамотно распределять силы по дистанциям. Три тысячи метров любимая у Корзунина. Стайерскую подготовку он проходит последние три года. Сейчас Саше 14 лет.

Кировский конькобежец Александр Корзунин готовится к финалу Зимней Спартакиады учащихся РоссииАНДРЕЙ ПЛЮСНИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР КОНЬКОБЕЖНОЙ ШКОЛЫ "ДИНАМО":
«Мальчик очень высокий. Рост 185 см. Им сложно сложиться, скоординироваться. Вот в этом плане больше работали. Функционально только этим летом начали заниматься. Крутит велосипед со взрослыми ребятами. Здоровье природное присутствует».
 
 
Есть и задатки скорохода, которые наставник раскрывает в тренировочном процессе. Этой зимой результаты Корзунина резко пошли в гору. Для начала он уверенно побеждал в забегах по Первенству ПФО, став его абсолютным чемпионом. Далее шло попадание на Первенство страны. Оно для Александра было уже третьим по счету. Предыдущие отбегал, занимая места далекие от призовых. На нынешнем старте в составе кировской команды он утвердил себя как ее лидер. Из четырех дистанций на трех смог забежать в призеры.

Кировский конькобежец Александр Корзунин готовится к финалу Зимней Спартакиады учащихся РоссииАЛЕКСАНДР КОРЗУНИН, ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ:
«Хорошо получилось 3000 метрах. Удивлен результатом, улучшил личное время. Не получилось на тысяче метров. Подвела техника. 1500 тоже пробежал хорошо. 500 нет».

Юноша еще не привык быть в поле зрения журналистов. Но замкнутый по характеру конькобежец раскрывается исключительно на ледовых аренах. С Первенства привез два "серебра" и "бронзу". Тем самым, обратил на себя внимание тренеров молодежной сборной страны. В деле они снова увидят Александра на этой неделе. На финале Зимней Спартакиады учащихся в Коломне. Где ему предстоит принять участие в пяти видах соревновательной программы.


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