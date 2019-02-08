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В Кирове стартует Чемпионат мира по ледолазанию.

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 44 | Версия для печати
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С 8 по 10 марта в Кирове пройдет Чемпионат мира по альпинизму в дисциплинах «ледолазание-трудность» и «ледолазание-скорость».
 
На соревнования приедут более ста лучших ледолазов из 27 стран. Соревнования пройдут на территории спортивного комплекса «Трамплин».
 
Кировские спортсмены будут претендовать на самые высокие награды. На чемпинате выступят Мария Толоконина, Екатерина Кощеева и Владислав Юрлов. Все неоднократно становились призерами этапов Кубка мира.
 
Также в Киров ожидается приезд президента Международной федерации альпинизма и скалолазания (UIAA) Фрица Вриджландта.
 
8 марта, в 12.30 состоится церемония открытия чемпионата мира по ледолазанию. Далее спортсмены примут участие в квалификационных соревнованиях на «трудность».
 
Полуфиналы в этой же дисциплине пройдут 9 марта с 10.00 до 13.00, в 17.00 начнутся скоростные состязания.
 
10 марта определятся победители и призеры:
 
- 10:00 - 12:30 – финал. Дисциплина «трудность». Мужчины, Женщины;
- 15:00 -16:00 – полуфинал. Дисциплина «скорость». Мужчины, Женщины;
- 16:00 - 16:45 – финал. Дисциплина «скорость». Мужчины, Женщины;
- 17:00 - торжественная церемония награждения. Закрытие соревнований.
 
Добавим также, что во время финальных состязаний для зрителей будет работать горячая кухня.


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