На аэродроме Порошино прошёл фестиваль радиоуправляемых моделей
- Выбери наклончик, и с одним наклончиком старайся её вести, понимаешь, чтобы она у тебя вот так вот не рыскала.
Почти все летательные средства участники делали сами - тем самым обеспечивается максимальная управляемость и качество. Да и самостоятельно сделанную модель самолёта ребёнок будет больше ценить и любить. Десятиклассник Вася Мильчаков занимается авиамоделированием шестой год, модели делает сам, но на сегодняшних соревнованиях выступает уже с готовым устройством.
ВАСИЛИЙ МИЛЬЧАКОВ:
«То, что я сам моделирую, я могу спокойно, если что-то в ней сломалось, я могу её поднастроить и сам починить. А покупные модели очень сложно ремонтировать в полевых условиях».
Кроме показательных выступлений в этот день прошли 2 вида соревнований: по радиоуправляемым моделям электролётов - нужно было, как можно дольше продержаться в воздухе и по радиоуправляемому воздушному бою.
СЕРГЕЙ ЗДОРОВЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ АВИАМОДЕЛЬНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИВАН КУЗНЕЦОВ:
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