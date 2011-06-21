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На аэродроме Порошино прошёл фестиваль радиоуправляемых моделей

Вчера, 17:50 | Просмотров: 180 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове на аэродроме Порошино прошёл ежегодный фестиваль радиоуправляемых моделей, участниками которого стали как взрослые, так и дети.

- Выбери наклончик, и с одним наклончиком старайся её вести, понимаешь, чтобы она у тебя вот так вот не рыскала.

Почти все летательные средства участники делали сами - тем самым обеспечивается максимальная управляемость и качество. Да и самостоятельно сделанную модель самолёта ребёнок будет больше ценить и любить. Десятиклассник Вася Мильчаков занимается авиамоделированием шестой год, модели делает сам, но на сегодняшних соревнованиях выступает уже с готовым устройством.

На аэродроме Порошино прошёл фестиваль радиоуправляемых моделейВАСИЛИЙ МИЛЬЧАКОВ:
«То, что я сам моделирую, я могу спокойно, если что-то в ней сломалось, я могу её поднастроить и сам починить. А покупные модели очень сложно ремонтировать в полевых условиях».
 
Кроме показательных выступлений в этот день прошли 2 вида соревнований: по радиоуправляемым моделям электролётов - нужно было, как можно дольше продержаться в воздухе и по радиоуправляемому воздушному бою.

На аэродроме Порошино прошёл фестиваль радиоуправляемых моделейСЕРГЕЙ ЗДОРОВЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ АВИАМОДЕЛЬНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мастерство любого пилота заключается в управлении моделью. Если он хорошо управляет моделью, тогда следующая задача, вытекающая отсюда - это догнать соперника и срубить у него ленточку».
 
 
При бое лучше не падать - вычитаются очки. За соревнованиями c большим интересом наблюдает Ваня Кузнецов, ему всего семь лет, но он уже сам собирает модели и в будущем мечтает стать пилотом.

На аэродроме Порошино прошёл фестиваль радиоуправляемых моделейИВАН КУЗНЕЦОВ:
«Сначала мы начинали делать парашютистов, потом начали делать ракеты на катапульте».
 
 
В этот день погода благоволила участникам фестиваля - не было ни ветра, ни дождя, которые могли бы помешать участникам достойно выступить.


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