На аэродроме Порошино прошёл фестиваль радиоуправляемых моделей

Поделиться новостью:

«Мастерство любого пилота заключается в управлении моделью. Если он хорошо управляет моделью, тогда следующая задача, вытекающая отсюда - это догнать соперника и срубить у него ленточку».

«Сначала мы начинали делать парашютистов, потом начали делать ракеты на катапульте».

В Кирове на аэродроме Порошино прошёл ежегодный фестиваль радиоуправляемых моделей, участниками которого стали как взрослые, так и дети.Почти все летательные средства участники делали сами - тем самым обеспечивается максимальная управляемость и качество. Да и самостоятельно сделанную модель самолёта ребёнок будет больше ценить и любить. Десятиклассник Вася Мильчаков занимается авиамоделированием шестой год, модели делает сам, но на сегодняшних соревнованиях выступает уже с готовым устройством.Кроме показательных выступлений в этот день прошли 2 вида соревнований: по радиоуправляемым моделям электролётов - нужно было, как можно дольше продержаться в воздухе и по радиоуправляемому воздушному бою.При бое лучше не падать - вычитаются очки. За соревнованиями c большим интересом наблюдает Ваня Кузнецов, ему всего семь лет, но он уже сам собирает модели и в будущем мечтает стать пилотом.В этот день погода благоволила участникам фестиваля - не было ни ветра, ни дождя, которые могли бы помешать участникам достойно выступить.