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В Слободском прошел представительный турнир по дзюдо

Сегодня, 11:54 | Просмотров: 160 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Слободском прошел представительный турнир по дзюдо. Он был посвящен памяти почетного гражданина города, Героя Советского Союза Василия Кряжева. Медали оспаривали более сотни мальчишек и юношей.

В дзюдо мало быть хорошо подготовленным спортсменом. Один из ключей к успеху - это техника производимых приемов. По опыту прежних Мемориалов к ребятам от тренеров бывает немало претензий. Одни срывают схватки по незнанию правил, другие поддаются лишним эмоциям, если проигрывают.

- Все хотят выиграть первое место. Финал проигрывать всегда плохо.

Успех дзюдоиста основывается на традициях его спортшколы. На этом турнире областных команд всегда немало. Кроме них, среди соискателей на награды значились и спортсмены из Набережных Челнов. Навыкам пристального внимания ко всему, что делает ребенок на татами, можно поучиться у слобожан. Их школа едва ли не лучшая в области. Она стабильно открывает миру дзюдо одаренных спортсменов. С кряжевского Мемориала многие начинали.

В Слободском прошел представительный турнир по дзюдо ШАМИЛЬ СУЛТАНАХМЕДОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКИХ ТУРНИРОВ ПО ДЗЮДО:
«Что-то может и по-другому было. Да и правила были другие. Но техничные ребята есть. Некоторые схватки интересно смотреть. Показывают приемы, которые даже взрослые дзюдоисты не могут сделать».

Финальные схватки, как всегда, областной турнир. На нем зрителям привычно видеть у детей вполне зрелую технику приемов и бросков. В то, что ребята втянулись в борьбу и хотят в ней чего-то добиться, видно не только по их лицам, но и по отношению к нюансам дзюдо.

В Слободском прошел представительный турнир по дзюдо СТЕПАН ПЬЯНКОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Надо иметь тактику, чтобы победить. Силу, чтобы бросать соперника. Ну и хитрость».

Турнир стал заключительным в системе соревнований Кубка Кировской области по дзюдо среди юношей до 13 лет. Лучшими спортсменами стали ребята из Вятской спортивной школы, спортшколы "Юность", дзюдоисты из Кирово-Чепецка и Слободского. Последние традиционно по числу выигранных золотых медалей вновь с заметным превосходством обошла всех конкурентов. Тем самым, это стало неплохим итогом очередного сезона, поднявшего на новую высоту уровень мастерства молодых спортсменов.


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