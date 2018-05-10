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В Слободском прошел представительный турнир по дзюдо. Он был посвящен памяти почетного гражданина города, Героя Советского Союза Василия Кряжева. Медали оспаривали более сотни мальчишек и юношей.В дзюдо мало быть хорошо подготовленным спортсменом. Один из ключей к успеху - это техника производимых приемов. По опыту прежних Мемориалов к ребятам от тренеров бывает немало претензий. Одни срывают схватки по незнанию правил, другие поддаются лишним эмоциям, если проигрывают.Успех дзюдоиста основывается на традициях его спортшколы. На этом турнире областных команд всегда немало. Кроме них, среди соискателей на награды значились и спортсмены из Набережных Челнов. Навыкам пристального внимания ко всему, что делает ребенок на татами, можно поучиться у слобожан. Их школа едва ли не лучшая в области. Она стабильно открывает миру дзюдо одаренных спортсменов. С кряжевского Мемориала многие начинали.Финальные схватки, как всегда, областной турнир. На нем зрителям привычно видеть у детей вполне зрелую технику приемов и бросков. В то, что ребята втянулись в борьбу и хотят в ней чего-то добиться, видно не только по их лицам, но и по отношению к нюансам дзюдо.Турнир стал заключительным в системе соревнований Кубка Кировской области по дзюдо среди юношей до 13 лет. Лучшими спортсменами стали ребята из Вятской спортивной школы, спортшколы "Юность", дзюдоисты из Кирово-Чепецка и Слободского. Последние традиционно по числу выигранных золотых медалей вновь с заметным превосходством обошла всех конкурентов. Тем самым, это стало неплохим итогом очередного сезона, поднявшего на новую высоту уровень мастерства молодых спортсменов.