Кировские гиревики добились крупного успеха на международных стартах.
На третьем этапе Кубка мира в Санкт-Петербурге кировчане Егор Дёмышев и Светлана Никитина завоевали золотые медали.
Результат Егора в двоеборье - 150 подъёмов в толчке и 200 в рывке.
Светлана в рывке 24-килограммовой гири зафиксировала 181 подъём. Этого оказалось достаточно, чтобы выполнить нормативы мастеров спорта международного класса.
Одновременно в северной столице проходил юношеский турнир «Белые ночи».
Кировчане Егор Вахонин, Андрей Новосёлов и Карина Филимонова стали первыми в своих весовых категориях. У Дарьи Филимоновой - второе место.
на фото: тренер Е.И. Малков со своими воспитанниками Егором Дёмышевым и Светланой Никитиной.
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