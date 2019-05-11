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Кировские гиревики добились крупного успеха на международных стартах.

Сегодня, 10:18 | Просмотров: 34 | Версия для печати
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На третьем этапе Кубка мира в Санкт-Петербурге кировчане Егор Дёмышев и Светлана Никитина завоевали золотые медали.
 
Результат Егора в двоеборье - 150 подъёмов в толчке и 200 в рывке.
 
Светлана в рывке 24-килограммовой гири зафиксировала 181 подъём. Этого оказалось достаточно, чтобы выполнить нормативы мастеров спорта международного класса.
 
Одновременно в северной столице проходил юношеский турнир «Белые ночи».
 
Кировчане Егор Вахонин, Андрей Новосёлов и Карина Филимонова стали первыми в своих весовых категориях. У Дарьи Филимоновой - второе место.
 
на фото: тренер Е.И. Малков со своими воспитанниками Егором Дёмышевым и Светланой Никитиной.


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