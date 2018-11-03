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Новости / Спорт

Кировский рукопашник стал призёром Кубка России.

Вчера, 14:22 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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Соревнования прошли в Орле, собрав около двухсот атлетов со всей страны.
 
Успешно проведя предварительные бои, кировчанин Абубакр Раджабов вышел в финал, но в решающей схватке уступил более сильному сопернику.
 
В итоге - второе место в весовой категории до 70 килограммов. Вместе с тем, такой результат обеспечил ему место в сборной России.
 
В октябре вместе с командой спортсмен отправится на Кубок мира в Германию.
 
Тем временем в Кировской области стало на трёх мастеров спорта больше. Это высокое звание присвоено конькобежцам Виталию Бледных и Сергею Суслову, а также гиревику Марии Лаптевой. Соответствующий приказ подписал глава Минспорта России Павел Колобков.
 
на фото: серебряный призёр Кубка России по рукопашному бою Абубакр Раджабов.


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