Кировский рукопашник стал призёром Кубка России.

Поделиться новостью:

Соревнования прошли в Орле, собрав около двухсот атлетов со всей страны.

Успешно проведя предварительные бои, кировчанин Абубакр Раджабов вышел в финал, но в решающей схватке уступил более сильному сопернику.

В итоге - второе место в весовой категории до 70 килограммов. Вместе с тем, такой результат обеспечил ему место в сборной России.

В октябре вместе с командой спортсмен отправится на Кубок мира в Германию.

Тем временем в Кировской области стало на трёх мастеров спорта больше. Это высокое звание присвоено конькобежцам Виталию Бледных и Сергею Суслову, а также гиревику Марии Лаптевой. Соответствующий приказ подписал глава Минспорта России Павел Колобков.

на фото: серебряный призёр Кубка России по рукопашному бою Абубакр Раджабов.