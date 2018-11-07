Кировские борцы вернулись с победой из Новосибирска.
Накануне здесь прошёл межрегиональный турнир среди юношей 13-14 лет, посвящённый Дню Победы.
В поединках приняли участие юные атлеты из регионов Приволжья и Сибири, а также гости из Казахстана.
В упорной борьбе кировчане показали отличный результат, завоевав четыре золотые медали.
Первыми в своих весовых категориях стали Георгий Коччи, Павел Кокорин, Денис Кувалдин и Олег Субботин.
Впереди у борцов - поездка на первенство России, которое пройдёт в конце мая во Владимире.
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