Кировские борцы вернулись с победой из Новосибирска.

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Накануне здесь прошёл межрегиональный турнир среди юношей 13-14 лет, посвящённый Дню Победы.

В поединках приняли участие юные атлеты из регионов Приволжья и Сибири, а также гости из Казахстана.

В упорной борьбе кировчане показали отличный результат, завоевав четыре золотые медали.

Первыми в своих весовых категориях стали Георгий Коччи, Павел Кокорин, Денис Кувалдин и Олег Субботин.

Впереди у борцов - поездка на первенство России, которое пройдёт в конце мая во Владимире.