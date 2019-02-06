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«Пробивал инвентарь, снаряжение, татами даже купили. Был увлеченный человек. Очень жаль, что такие люди покидают скоропостижно землю нашу».

«Побывав в этом прекрасном зале, посмотрев на более старших ребят, у них появиться больше желания. Конечно, он всплакнет от обиды или от горечи. Но мужской характер куется, как раз, в условиях реальности».

В Кирове прошел открытый турнир по рукопашному бою, не похожий на все остальные состязания, проводимые областной федерацией. Участники впервые соприкоснулись с реалиями настоящего боя на ковре.Обучить технике и закалить характер. Тренерский подход в становлении рукопашника трудно переоценить. Одним из тех, кто умел заниматься с детьми, был Владимир Черезов. Педагог по образованию, он, в основном, прививал ребятам интерес к туризму. Но также любил единоборства. На базе одной из школ создал клуб. Под его началом тренировались новички, ставшие в будущем победителями и призерами российских и международных Первенств.На турнире памяти Черезова больше половины рукопашников попали под пристальное внимание судей и зрителей. Впервые к участию в нем допустили детей от 8 до 11 лет. На этом настояли их наставники, захотевшие дать им первый соревновательный шанс. Воспользоваться этим многие постарались без дрожи в коленках.Полторы минуты на бой, без удушающих, болевых и добиваний. К требованиям боя организаторы подошли лояльно. Но даже им не доводилось видеть столь серьезный настрой на победу. Вне зависимости от возраста она всегда поднимает самооценку бойца. И чем раньше это будет происходить, тем лучше, убедились все, кто пришел поддержать юных рукопашников.Девиз не стоять на месте и есть тот ключ, раскрывающий бойцовские способности у подростков. Введение детских категорий на городских турнирах будет продолжено. Поскольку, у подрастающего поколения отчетливо видно постоянное стремление искать любую возможность, ведущую к завоеванию награды.