ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

14 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.3001
EURO: 73.3712
Погода в городе Кирове:
вечером:  +20...+22°C
ночью:  +15...+17°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове состоялся забег из серии стартов "Вятские Холмы"

Сегодня, 11:00 | Просмотров: 98 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В областном центре состоялся очередной забег из серии стартов "Вятские Холмы". Первый полумарафон прошел три года назад. С тех пор проект стал крупнейшим массовым спортивным событием в Кировской области.

Пасмурно и прохладно. Неласковая погода сопровождала большинство забегов "Вятских холмов". В этот раз все было иначе. Жара встречала любителей бега. Но ее никто не брал в расчет. Быть одной беговой командой почетно. Этот старт за годы проведения стал визитной карточкой региона.

В новинку для участников было и место, выбранное под дистанции. Беговой квадрат был очерчен вокруг Дворца творчества - Мемориал. Там собрались "Начинающие", "Продвинутые" и "Выносливые". Те, кто выбрал подходящие для себя беговые испытания. На 2, 5 и 15 километров. Каждый стремился добежать до финиша.

В Кирове состоялся забег из серии стартов "Вятские Холмы"САША ИВОНИН, УЧАСТНИК ЗАБЕГА:
«В принципе, все одинаково бежали. Не толкались? Нет, все бежали достойно».

Тот, кто раньше не бегал или сомневался в собственных силах перед забегом "Ласковый май" мог пройти курс предварительной подготовки. Она уже не требуется людям, которые со знанием дела готовятся к выходу на трассу. Бег стал для них частью жизни.

В Кирове состоялся забег из серии стартов "Вятские Холмы"АЛЕКСЕЙ ВЕРШИНИН, УЧАСТНИК ЗАБЕГА:
«Цель какая стояла? Поучаствовать. Давно не бегал. Посмотреть для себя какие результаты. С женой, дочкой и сыном бегаем уже не первый год».

Забеги из серии "Вятских Холмов" для каждого участника это не просто сопричастность со спортом. Это праздник, где наряду с физической готовностью важно и хорошее настроение. Год от года им с кировчанами делится все больше людей.

В Кирове состоялся забег из серии стартов "Вятские Холмы"ЕЛИЗАВЕТА ШИШКИНА, УЧАСТНИЦА ЗАБЕГА:
«Всегда смотрела эти соревнования в качестве зрителя. В этом году рискнула. Мне очень понравилось. Эмоции просто переполняют».

В Кирове состоялся забег из серии стартов "Вятские Холмы"ТАТЬЯНА КУЛАКОВА, УЧАСТНИЦА ЗАБЕГА:
«Нужно бегать. Я буду привлекать к этому мероприятию семью и друзей».

Постоянно меняющийся формат забегов повышает к нему интерес и со стороны гостей. Футболку, стартовый номер и индивидуальный чип электронного хронометража получило немало бегунов со всей страны.

В Кирове состоялся забег из серии стартов "Вятские Холмы"АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нас не может это не радовать. Мы команда-организаторов работаем над уровнем и качеством забега ежегодно. Для нас важно привлечение спортсменов из других регионов. Это некий знак качества, это оценка нашей работы».

Продолжение "Вятских Холмов" последует в июле забегом "Ночная Вятка". На сентябрь придется главный марафон. А завершит нынешнюю беговую серию октябрьский старт в Кирово-Чепецке.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирово-Чепецке по факту гибели 2-летнего ребенка возбуждено уголовное дело.

15:50 13.05.2019


В Кирово-Чепецке по факту гибели 2-летнего ребенка возбуждено уголовное дело.

Кировские борцы вернулись с победой из Новосибирска.

15:10 13.05.2019


Кировские борцы вернулись с победой из Новосибирска.

Кировский рукопашник стал призёром Кубка России.

14:22 13.05.2019


Кировский рукопашник стал призёром Кубка России.

В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

11:11 13.05.2019


В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

В Нагорском районе в аварии погибли 2 человека.

11:08 13.05.2019


В Нагорском районе в аварии погибли 2 человека.

В Подосиновце иномарка врезалась в забор: 1 человек погиб.

11:05 13.05.2019


В Подосиновце иномарка врезалась в забор: 1 человек погиб.

На Победиловском тракте ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода.

11:02 13.05.2019


На Победиловском тракте ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове состоялся забег из серии стартов "Вятские Холмы"

11:00 14.05.2019


В Кирове состоялся забег из серии стартов "Вятские Холмы"

Открытие танцевальных вечеров в Кирове

17:51 13.05.2019


Открытие танцевальных вечеров в Кирове

В Музее Грина можно познакомиться с жизнью и творчеством иеросхимонаха Сергия Веснина

17:50 13.05.2019


В Музее Грина можно познакомиться с жизнью и творчеством иеросхимонаха Сергия Веснина

В детских лагерях в Башарово прошел сбор для вожатых

17:48 13.05.2019


В детских лагерях в Башарово прошел сбор для вожатых

В Кирове прошел открытый турнир по рукопашному бою

15:27 13.05.2019


В Кирове прошел открытый турнир по рукопашному бою

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В выходные состоялся марафон "Вятские Холмы"

10.09.2018


В выходные состоялся марафон "Вятские Холмы"

Жители из 98 городов страны приняли участие в "Вятских холмах"

08.05.2018


Жители из 98 городов страны приняли участие в "Вятских холмах"

Благотворительный проект «Вятские холмы» будет проведён в этом году в три этапа

10.04.2018


Благотворительный проект «Вятские холмы» будет проведён в этом году в три этапа

В Кирове готовят третий этап марафона «Вятские Холмы»

16.08.2018


В Кирове готовят третий этап марафона «Вятские Холмы»

В Кирове прошел полумарафон «Вятские Холмы»

06.09.2016


В Кирове прошел полумарафон «Вятские Холмы»

В Кирове пройдёт полумарафон «Вятские Холмы»

01.09.2016


В Кирове пройдёт полумарафон «Вятские Холмы»

Популярные новости

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

02.05.2019


В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

Сергей Шамонин возвращается на профессиональную миксфайт арену

02.05.2019


Сергей Шамонин возвращается на профессиональную миксфайт арену

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх