В Кирове состоялся забег из серии стартов "Вятские Холмы"
Пасмурно и прохладно. Неласковая погода сопровождала большинство забегов "Вятских холмов". В этот раз все было иначе. Жара встречала любителей бега. Но ее никто не брал в расчет. Быть одной беговой командой почетно. Этот старт за годы проведения стал визитной карточкой региона.
В новинку для участников было и место, выбранное под дистанции. Беговой квадрат был очерчен вокруг Дворца творчества - Мемориал. Там собрались "Начинающие", "Продвинутые" и "Выносливые". Те, кто выбрал подходящие для себя беговые испытания. На 2, 5 и 15 километров. Каждый стремился добежать до финиша.
САША ИВОНИН, УЧАСТНИК ЗАБЕГА:
«В принципе, все одинаково бежали. Не толкались? Нет, все бежали достойно».
Тот, кто раньше не бегал или сомневался в собственных силах перед забегом "Ласковый май" мог пройти курс предварительной подготовки. Она уже не требуется людям, которые со знанием дела готовятся к выходу на трассу. Бег стал для них частью жизни.
АЛЕКСЕЙ ВЕРШИНИН, УЧАСТНИК ЗАБЕГА:
«Цель какая стояла? Поучаствовать. Давно не бегал. Посмотреть для себя какие результаты. С женой, дочкой и сыном бегаем уже не первый год».
Забеги из серии "Вятских Холмов" для каждого участника это не просто сопричастность со спортом. Это праздник, где наряду с физической готовностью важно и хорошее настроение. Год от года им с кировчанами делится все больше людей.
ЕЛИЗАВЕТА ШИШКИНА, УЧАСТНИЦА ЗАБЕГА:
«Всегда смотрела эти соревнования в качестве зрителя. В этом году рискнула. Мне очень понравилось. Эмоции просто переполняют».
ТАТЬЯНА КУЛАКОВА, УЧАСТНИЦА ЗАБЕГА:
«Нужно бегать. Я буду привлекать к этому мероприятию семью и друзей».
Постоянно меняющийся формат забегов повышает к нему интерес и со стороны гостей. Футболку, стартовый номер и индивидуальный чип электронного хронометража получило немало бегунов со всей страны.
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нас не может это не радовать. Мы команда-организаторов работаем над уровнем и качеством забега ежегодно. Для нас важно привлечение спортсменов из других регионов. Это некий знак качества, это оценка нашей работы».
Продолжение "Вятских Холмов" последует в июле забегом "Ночная Вятка". На сентябрь придется главный марафон. А завершит нынешнюю беговую серию октябрьский старт в Кирово-Чепецке.
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