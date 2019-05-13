Кировчане успешно выступили на этапе Кубка мира по гиревому спорту

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«Спрашивают, где я такого хлопца подготовил. Он с 10 лет занимается. Ни одной тренировки не пропустил. Очень серьезный парень. Уверенно идет к цели».

«Я рада, я счастлива, что даже в таком возрасте можно это сделать. А вообще мой девиз жизненный, вот у нас на плакате есть, сила, как и разум, развивается беспредельно».

После Америки и Австралии Санкт-Петербург стал местом проведения этапа Кубка мира по гиревому спорту. Нашу область представляли два спортсмена. Оба отправились в северную столицу с конкретной целью и добились ее, показав максимальные результаты.Выполнить норматив мастера спорта международного класса. Именно эту возможность давало участие в Кубке мира. Егор Демышев знал, сколько потребуются подъемов гири. 17-ти летний юноша на соревнованиях уже не раз превышал заданную планку. Исходя из опыта, в Питере просто вышел на помост и сделал свою работу, прибавив к многочисленным победам еще одну.Светлана Никитина абсолютная чемпионка страны среди ветеранов. Стать мастером-международником было ее мечтой. К тому же хотелось сделать приятный подарок тренеру перед его юбилеем. Соперницы на Кубке годились ей в дочери. Но 181 подъем в рывке оставил их без золотой медали. Сегодня она самая ценная в коллекции спортсменки.Если Светлана еще думает продолжать ли ей выступать, то Егор Демышев в ближайшие месяцы будет нагружен стартами. Впереди у него два выезда за рубеж, на Чемпионат и Первенство Европы. И участие в финале национального чемпионата.