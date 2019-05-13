ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

16 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.5598
EURO: 72.3651
Погода в городе Кирове:
днём:  +9...+11°C
вечером:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировчане успешно выступили на этапе Кубка мира по гиревому спорту

Сегодня, 12:08 | Просмотров: 82 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
После Америки и Австралии Санкт-Петербург стал местом проведения этапа Кубка мира по гиревому спорту. Нашу область представляли два спортсмена. Оба отправились в северную столицу с конкретной целью и добились ее, показав максимальные результаты.

Выполнить норматив мастера спорта международного класса. Именно эту возможность давало участие в Кубке мира. Егор Демышев знал, сколько потребуются подъемов гири. 17-ти летний юноша на соревнованиях уже не раз превышал заданную планку. Исходя из опыта, в Питере просто вышел на помост и сделал свою работу, прибавив к многочисленным победам еще одну.

Кировчане успешно выступили на этапе Кубка мира по гиревому спортуЕВГЕНИЙ МАЛКОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ОБЛАСТИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«Спрашивают, где я такого хлопца подготовил. Он с 10 лет занимается. Ни одной тренировки не пропустил. Очень серьезный парень. Уверенно идет к цели».
 
 
Светлана Никитина абсолютная чемпионка страны среди ветеранов. Стать мастером-международником было ее мечтой. К тому же хотелось сделать приятный подарок тренеру перед его юбилеем. Соперницы на Кубке годились ей в дочери. Но 181 подъем в рывке оставил их без золотой медали. Сегодня она самая ценная в коллекции спортсменки.

Кировчане успешно выступили на этапе Кубка мира по гиревому спортуСВЕТЛАНА НИКИТИНА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ЭТАПА КУБКА МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«Я рада, я счастлива, что даже в таком возрасте можно это сделать. А вообще мой девиз жизненный, вот у нас на плакате есть, сила, как и разум, развивается беспредельно».
 
 
Если Светлана еще думает продолжать ли ей выступать, то Егор Демышев в ближайшие месяцы будет нагружен стартами. Впереди у него два выезда за рубеж, на Чемпионат и Первенство Европы. И участие в финале национального чемпионата.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

14:19 16.05.2019


В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

В Кирове росгвардейцы задержали трех угонщиков ВАЗ-2107.

14:09 16.05.2019


В Кирове росгвардейцы задержали трех угонщиков ВАЗ-2107.

В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

13:23 16.05.2019


В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

13:13 16.05.2019


Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

В Кирове ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

13:07 16.05.2019


В Кирове ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

На перекрестке улиц Горького и Воровского заменили повреждённые плиты.

15:13 15.05.2019


На перекрестке улиц Горького и Воровского заменили повреждённые плиты.

В Кирове проверяют обстоятельства ЧП с падением пассажира в автобусе.

14:58 15.05.2019


В Кирове проверяют обстоятельства ЧП с падением пассажира в автобусе.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева

15:29 16.05.2019


В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева

Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"

15:24 16.05.2019


Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"

Кировчане успешно выступили на этапе Кубка мира по гиревому спорту

12:08 16.05.2019


Кировчане успешно выступили на этапе Кубка мира по гиревому спорту

В Кирове в Метрограде началось строительство детского сада

12:06 16.05.2019


В Кирове в Метрограде началось строительство детского сада

Котельничский Затон буквально утонул в мусоре

12:04 16.05.2019


Котельничский Затон буквально утонул в мусоре

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировские гиревики добились крупного успеха на международных стартах.

13.05.2019


Кировские гиревики добились крупного успеха на международных стартах.

Кировчанин Егор Демышев взял сразу два золота юношеского Первенства Европы по гиревому спорту

21.07.2016


Кировчанин Егор Демышев взял сразу два золота юношеского Первенства Европы по гиревому спорту

«Золотой рубеж» мастера спорта по гирям Елены Буториной

16.03.2015


«Золотой рубеж» мастера спорта по гирям Елены Буториной

Кировчанин Сергей Зорин стал призером Чемпионат мира по гиревому спорту среди ветеранов.

12.12.2015


Кировчанин Сергей Зорин стал призером Чемпионат мира по гиревому спорту среди ветеранов.

Кировский студент стал Чемпионом Мира по гиревому спорту

27.11.2014


Кировский студент стал Чемпионом Мира по гиревому спорту

Гири

16.10.2013


Гири

Популярные новости

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

02.05.2019


В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

09.05.2019


В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх