Кировчане успешно выступили на этапе Кубка мира по гиревому спорту

После Америки и Австралии Санкт-Петербург стал местом проведения этапа Кубка мира по гиревому спорту. Нашу область представляли два спортсмена. Оба отправились в северную столицу с конкретной целью и добились ее, показав максимальные результаты.
Выполнить норматив мастера спорта международного класса. Именно эту возможность давало участие в Кубке мира. Егор Демышев знал, сколько потребуются подъемов гири. 17-ти летний юноша на соревнованиях уже не раз превышал заданную планку. Исходя из опыта, в Питере просто вышел на помост и сделал свою работу, прибавив к многочисленным победам еще одну.
ЕВГЕНИЙ МАЛКОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ОБЛАСТИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«Спрашивают, где я такого хлопца подготовил. Он с 10 лет занимается. Ни одной тренировки не пропустил. Очень серьезный парень. Уверенно идет к цели».
Светлана Никитина абсолютная чемпионка страны среди ветеранов. Стать мастером-международником было ее мечтой. К тому же хотелось сделать приятный подарок тренеру перед его юбилеем. Соперницы на Кубке годились ей в дочери. Но 181 подъем в рывке оставил их без золотой медали. Сегодня она самая ценная в коллекции спортсменки.
СВЕТЛАНА НИКИТИНА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ЭТАПА КУБКА МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«Я рада, я счастлива, что даже в таком возрасте можно это сделать. А вообще мой девиз жизненный, вот у нас на плакате есть, сила, как и разум, развивается беспредельно».
Если Светлана еще думает продолжать ли ей выступать, то Егор Демышев в ближайшие месяцы будет нагружен стартами. Впереди у него два выезда за рубеж, на Чемпионат и Первенство Европы. И участие в финале национального чемпионата.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"