ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

17 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.6327
EURO: 72.2464
Погода в городе Кирове:
вечером:  +7...+9°C
ночью:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировская "Родина" завершила весенний тренировочный сбор.

Сегодня, 15:21 | Просмотров: 86 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Тренировки продолжались в течение двух месяцев.
 
За это время в команду вернулись несколько известных, опытных игроков.
 
С рядом хоккеистов новые контракты были подписаны с 1 апреля, что способствовало началу планомерной подготовки к новому сезону уже с весны. Молодые хоккеисты познакомились и начали тренировки с мастерами, пришедшими в клуб.
 
Как отметил главный тренер Игорь Загоскин, "...радует то, что сборы обошлись без травм. Ребята очень аккуратно действовали друг с другом, ведь перед опытными игроками ставилась задача во время тренировок подсказывать молодым, как сыграть правильно в том или ином эпизоде... Главное, хотелось бы добиться того, что было в лучшие годы в «Родине», когда между игроками царили очень хорошие и теплые отношения. Если нам это удастся сделать, то конечно это будет огромное подспорье для улучшения игры".
 
По итогам сборов тренеры отметили молодых игроков Дмитрия Кураева и Вячеслава Нелюбина.
 
Из проблемных моментов: в линии обороны пока не хватает лидера. И по истечению месяца опытные игроки набрали форму, и разрыв в мастерстве стал увеличиваться.
 
Практически весь сбор с командой провел Александр Ронжин. И сейчас руководство клуба рассматривает вопрос о возможном контракте. Решение будет принято до 1 июля.
 
по информации пресс-службы ХК "Родина"


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировская "Родина" завершила весенний тренировочный сбор.

15:21 17.05.2019


Кировская "Родина" завершила весенний тренировочный сбор.

В течение 2019 года в Кировской области отремонтируют 120 километров дорог.

14:58 17.05.2019


В течение 2019 года в Кировской области отремонтируют 120 километров дорог.

В 2019 году «Васнецовский пленэр» получит субсидию из федерального бюджета.

14:42 17.05.2019


В 2019 году «Васнецовский пленэр» получит субсидию из федерального бюджета.

В Кировской области выбрали лучшего участкового.

14:26 17.05.2019


В Кировской области выбрали лучшего участкового.

В Кирове полиция ищет очевидцев обстрела автобусов.

14:24 17.05.2019


В Кирове полиция ищет очевидцев обстрела автобусов.

У жительницы Котельнича украли 60 бутылок водки.

14:17 17.05.2019


У жительницы Котельнича украли 60 бутылок водки.

В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

14:03 17.05.2019


В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

Все новости

Вести. Кировская область

Сотрудники Россельхознадзора регулярно проверяют качество продаваемых саженцев

18:00 17.05.2019


Сотрудники Россельхознадзора регулярно проверяют качество продаваемых саженцев

Клещи продолжают активный отсчет своих жертв

17:57 17.05.2019


Клещи продолжают активный отсчет своих жертв

В Уржумском районе закрывают сельскую школу

17:54 17.05.2019


В Уржумском районе закрывают сельскую школу

Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

17:51 17.05.2019


Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

Общественники обсудили плачевное состоянии ряда улиц в Кирове после схода снега

15:15 17.05.2019


Общественники обсудили плачевное состоянии ряда улиц в Кирове после схода снега

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировская «Родина отправилась на тренировочный сбор в Ульяновск.

10.09.2018


Кировская «Родина отправилась на тренировочный сбор в Ульяновск.

Кировская «Родина» продолжает весенний подготовительный сбор.

27.04.2019


Кировская «Родина» продолжает весенний подготовительный сбор.

Первые ледовые тренировки хоккейного клуба «Родина»

12.07.2006


Первые ледовые тренировки хоккейного клуба «Родина»

Предсезонный сбор

08.07.2010


Предсезонный сбор

Хоккеисты "Родины" приступили к тренировкам

08.07.2014


Хоккеисты "Родины" приступили к тренировкам

ХК «Родина» перед кубком

21.08.2014


ХК «Родина» перед кубком

Популярные новости

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

09.05.2019


В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

13.05.2019


В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх