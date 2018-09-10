Кировская "Родина" завершила весенний тренировочный сбор.

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Тренировки продолжались в течение двух месяцев.

За это время в команду вернулись несколько известных, опытных игроков.

С рядом хоккеистов новые контракты были подписаны с 1 апреля, что способствовало началу планомерной подготовки к новому сезону уже с весны. Молодые хоккеисты познакомились и начали тренировки с мастерами, пришедшими в клуб.

Как отметил главный тренер Игорь Загоскин, "...радует то, что сборы обошлись без травм. Ребята очень аккуратно действовали друг с другом, ведь перед опытными игроками ставилась задача во время тренировок подсказывать молодым, как сыграть правильно в том или ином эпизоде... Главное, хотелось бы добиться того, что было в лучшие годы в «Родине», когда между игроками царили очень хорошие и теплые отношения. Если нам это удастся сделать, то конечно это будет огромное подспорье для улучшения игры".

По итогам сборов тренеры отметили молодых игроков Дмитрия Кураева и Вячеслава Нелюбина.

Из проблемных моментов: в линии обороны пока не хватает лидера. И по истечению месяца опытные игроки набрали форму, и разрыв в мастерстве стал увеличиваться.

Практически весь сбор с командой провел Александр Ронжин. И сейчас руководство клуба рассматривает вопрос о возможном контракте. Решение будет принято до 1 июля.

по информации пресс-службы ХК "Родина"