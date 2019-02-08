Кировские штангисты завоевали две медали чемпионата Приволжья.

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Главные окружные старты года прошли в Перми.

Так, в весовой категории до 61 килограмма у мужчин не было равных мастеру спорта Раису Гайнутдинову.

Набрав в сумме двоеборья 263 килограмма, атлет опередил своего ближайшего преследователя на 25 килограммов.

В соревнованиях у женщин до 48 килограммов блестяще выступила мастер спорта Ксения Козина. С результатом 152 килограмма она также заняла первое место.

В начале июня Раис Гайнутдинов отправляется на тренировочный сбор для подготовки к чемпионату мира. Ранее спортсмен выиграл Кубок России.