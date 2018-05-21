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«Российский Азимут» собрал любителей и профессионалов спортивного ориентирования

Сегодня, 17:53 | Просмотров: 70 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут» собрали по всей стране любителей и профессионалов спортивного ориентирования. На поиски контрольных пунктов отправились и кировчане.

Куда бежать - большой секрет для детворы. Таковы условия соревнований. Задуманная интрига исчезает лишь после стартовой отмашки. Дружба ног с головой должна начинаться с первых же метров дистанции. В противном случае на прохождение всех контрольных пунктов может уйти много времени и сил.

«Российский Азимут» собрал любителей и профессионалов спортивного ориентированияКАРИНА ОКУНЕВА, УЧАСТНИЦА "РОССИЙСКОГО АЗИМУТА":
«Сначала мы очень быстро бежали. Потом прибежали на КП. Немного отдышались и дальше побежали».
 
 
Год назад "Азимут" сменил прописку. Тогда ориентировщики опробовали район Коминтерна. В этот раз из соображений безопасности дистанция из жилого сектора ушла в лес. Незнакомая местность только манила следопытов. Этот вид спорта требует быстрой и точной оценки ситуации и умения мыслить в условиях больших физических нагрузок. У спортсменов вырабатываются наблюдательность, выносливость, сила воли.

«Российский Азимут» собрал любителей и профессионалов спортивного ориентированияДМИТРИЙ СОКОЛОВ, УЧАСТНИК "РОССИЙСКОГО АЗИМУТА":
«Конечно, конкуренция есть всегда и не факт, что я выиграю. Ошибки бывают разные. Ориентирование такой спорт, где не знаешь, что будет».
 
 
Для опытного Дмитрия Соколова участие в "Азимуте" далеко не тренировка. Он выходит на трассу, чтобы побеждать. Такую же цель родители ставят и перед Кириллом. Географическая головоломка для него пока сложна. Но методом проб и ошибок мальчишка постепенно превращается в грамотного ориентировщика.

«Российский Азимут» собрал любителей и профессионалов спортивного ориентированияЕВГЕНИЯ БУДКИНА, МАМА КИРИЛЛА:
«Он растет. В том году участвовал. Было ему сложнее бежать. Взяли не все КП. В этот раз взяли все. Считаю, что прогресс на лицо. Конкурентоспособными становимся».
 
- Потому что, КП очень мало и я смог все сделать.

"Российский азимут" по задумке призван поднять интерес людей к ориентированию. Розданные почти 700 стартовых номеров по оценкам уже неплохое достижение. И в целом, этот вид спорта у нас в регионе достаточно успешно развивается.

«Российский Азимут» собрал любителей и профессионалов спортивного ориентированияВИКТОР МАКАРОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«За последний год мы завоевали 6 золотых медалей Первенства России. Плюс, достаточно большое количество наград берем на всероссийских соревнованиях. Победы на ПФО, т.е. уровень есть».
 
 
"Золотое правило" успешного ориентирования - не давать себе повода останавливаться, пешком не ходить. Им воспользовалась группа из 16 человек. Это общее число победителей соревнований. Где приветствуется не сам результат, а участие, сближающее людей с таким увлекательным видом спорта как ориентирование.


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