«Российский Азимут» собрал любителей и профессионалов спортивного ориентирования

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«Сначала мы очень быстро бежали. Потом прибежали на КП. Немного отдышались и дальше побежали».

«Конечно, конкуренция есть всегда и не факт, что я выиграю. Ошибки бывают разные. Ориентирование такой спорт, где не знаешь, что будет».

«Он растет. В том году участвовал. Было ему сложнее бежать. Взяли не все КП. В этот раз взяли все. Считаю, что прогресс на лицо. Конкурентоспособными становимся » .

- Потому что, КП очень мало и я смог все сделать.

«За последний год мы завоевали 6 золотых медалей Первенства России. Плюс, достаточно большое количество наград берем на всероссийских соревнованиях. Победы на ПФО, т.е. уровень есть».

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