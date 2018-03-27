В Кирове прошел второй чемпионат по поул-спорту
Чемпионат по POLE SPORTу растягивается на весь день. Сейчас он рассматривается в качестве одной из возможных новых олимпийских дисциплин. Кроме спортивного роста, воздушная акробатика разносторонне развивает детей. Ошибочно думать, что в нее приходят только девочки. Егор Коновалов занимается понравившимся спортом четвертый год.
ЕГОР КОНОВАЛОВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (Г.ИЖЕВСК):
АНАСТАСИЯ ПОЛЯНЦЕВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА (Г.КИРОВ):
Если сравнивать, то 10 минут занятия на полотне или на пилоне заменяют час в тренажерном зале. Но как бы не было тяжело, все участницы постарались показать максимум того, что они умеют делать.
КРИСТИАН ЛЕБЕДЕВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЧЕМПИОНАТА:
«У нас не предвзятое судейство. Судьи все разные, с разных городов и они не знакомы ни с одним участником. Получается все честно. Чистый спорт у нас сегодня».
Судьи оценивают артистизм, чистоту и сложность трюков и смотрят на линии тела. К конструкциям они приглашали участниц от 6 лет и старше. Многие уже определились с тем, где им удобнее себя раскрыть. Поэтому, везде зрители увидели яркие и красивые номера.
ТАТЬЯНА КОСТРОВА, ТРЕНЕР ПО ВОЗДУШНОЙ АКРОБАТИКЕ:
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