В Кирове прошел второй чемпионат по поул-спорту

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«Фоджи, сальто на пилоне, повороты на 360 градусов и другие элементы».

«Я сначала выступала Микки-Маусом. Сейчас делаем с Ариной дуэт. Я Том, а она Джерри. Шкодная мышка и шкодной кот».

«Старшие девочки уже музыку слышат и им легче передать образ, который задуман. А маленькие милотой своей берут. Поэтому, всем примерно одинаково».

Изнурительная работа в залах и совместная с тренером постановка программы. Их разнообразие смогли увидеть все, кто пришел на второй чемпионат по поул-спорту. Он объединяет акробатику и гимнастику в трех разных дисциплинах. В них ярко смотрятся не только взрослые, но и дети.Чемпионат по POLE SPORTу растягивается на весь день. Сейчас он рассматривается в качестве одной из возможных новых олимпийских дисциплин. Кроме спортивного роста, воздушная акробатика разносторонне развивает детей. Ошибочно думать, что в нее приходят только девочки. Егор Коновалов занимается понравившимся спортом четвертый год.Пилон один из трех направлений в этом спорте. Есть еще воздушные полотна и кольцо. И везде все завязано на выполнении определенного набора элементов. Уровень сложности разнится от возраста и опыта участниц. Важна и подача образа, меняющегося от старта к старту.Время выступления на любом снаряде превышает произвольную программу фигуристов. Нагрузки колоссальные.Если сравнивать, то 10 минут занятия на полотне или на пилоне заменяют час в тренажерном зале. Но как бы не было тяжело, все участницы постарались показать максимум того, что они умеют делать.Судьи оценивают артистизм, чистоту и сложность трюков и смотрят на линии тела. К конструкциям они приглашали участниц от 6 лет и старше. Многие уже определились с тем, где им удобнее себя раскрыть. Поэтому, везде зрители увидели яркие и красивые номера.По традиции деление шло на любителей и профессионалов. Опыт в такой акробатике немаловажен. В то же время она дисциплинирует детей, подмечают их тренеры. Что в сочетании с другими качествами может сделает восхождение к танцевальному Олимпу менее сложным.