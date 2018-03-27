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В Кирове прошел второй чемпионат по поул-спорту

Сегодня, 11:15 | Просмотров: 106 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Изнурительная работа в залах и совместная с тренером постановка программы. Их разнообразие смогли увидеть все, кто пришел на второй чемпионат по поул-спорту. Он объединяет акробатику и гимнастику в трех разных дисциплинах. В них ярко смотрятся не только взрослые, но и дети.

Чемпионат по POLE SPORTу растягивается на весь день. Сейчас он рассматривается в качестве одной из возможных новых олимпийских дисциплин. Кроме спортивного роста, воздушная акробатика разносторонне развивает детей. Ошибочно думать, что в нее приходят только девочки. Егор Коновалов занимается понравившимся спортом четвертый год.

В Кирове прошел второй чемпионат по поул-спортуЕГОР КОНОВАЛОВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА (Г.ИЖЕВСК):
«Фоджи, сальто на пилоне, повороты на 360 градусов и другие элементы».
 
 
Пилон один из трех направлений в этом спорте. Есть еще воздушные полотна и кольцо. И везде все завязано на выполнении определенного набора элементов. Уровень сложности разнится от возраста и опыта участниц. Важна и подача образа, меняющегося от старта к старту.

В Кирове прошел второй чемпионат по поул-спортуАНАСТАСИЯ ПОЛЯНЦЕВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА (Г.КИРОВ):
«Я сначала выступала Микки-Маусом. Сейчас делаем с Ариной дуэт. Я Том, а она Джерри. Шкодная мышка и шкодной кот».
 
 
Время выступления на любом снаряде превышает произвольную программу фигуристов. Нагрузки колоссальные.

Если сравнивать, то 10 минут занятия на полотне или на пилоне заменяют час в тренажерном зале. Но как бы не было тяжело, все участницы постарались показать максимум того, что они умеют делать.

В Кирове прошел второй чемпионат по поул-спортуКРИСТИАН ЛЕБЕДЕВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЧЕМПИОНАТА:
«У нас не предвзятое судейство. Судьи все разные, с разных городов и они не знакомы ни с одним участником. Получается все честно. Чистый спорт у нас сегодня».

Судьи оценивают артистизм, чистоту и сложность трюков и смотрят на линии тела. К конструкциям они приглашали участниц от 6 лет и старше. Многие уже определились с тем, где им удобнее себя раскрыть. Поэтому, везде зрители увидели яркие и красивые номера.

В Кирове прошел второй чемпионат по поул-спортуТАТЬЯНА КОСТРОВА, ТРЕНЕР ПО ВОЗДУШНОЙ АКРОБАТИКЕ:
«Старшие девочки уже музыку слышат и им легче передать образ, который задуман. А маленькие милотой своей берут. Поэтому, всем примерно одинаково».
 
 
По традиции деление шло на любителей и профессионалов. Опыт в такой акробатике немаловажен. В то же время она дисциплинирует детей, подмечают их тренеры. Что в сочетании с другими качествами может сделает восхождение к танцевальному Олимпу менее сложным.


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