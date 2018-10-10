В Кирове состоялся межрегиональный турнир по баскетболу "Кубок Победы"

"Кубок Победы". Так назывался межрегиональный турнир по баскетболу, прошедший в зале первой спортивной школы. Играли пять команд, и баскетбол в их исполнении заставил пережить тренеров немало эмоций.
Четыре четверти по 10 минут, контактная борьба, проходы под кольцо и броски с любой позиции. Вот только точность попаданий хромает. На площадке 10-ти летние баскетболисты, в действиях которых эмоции часто берут вверх над разумом. Тайм-аут и есть тот подходящий момент, чтобы обуздать детскую энергию.
- И не надо ничего говорить. Она бежит в отрыв. Постарайтесь своих игроков не пустить туда. Понятно.
ЕЛЕНА МОРОЗОВА, ТРЕНЕР КОМАНДЫ Г.КОТЛАС:
«У меня девочки ходили к мальчишкам тренироваться. Вот осталась одна. Ездит с ними играет, ее допускают».
Игра команды из Котласа, во многом, строится через Алену Бушуеву. У себя в Архангельской области она вместе с партнерами представляет грозную силу. Но вот уверенность на "Кубке Победы" слегка пошатнулась. Достались соперники иного уровня. Тяжело пришлось и лидеру. С ним мало кто считался на площадке.
АЛЕНА БУШУЕВА, ИГРОК КОМАНДЫ Г. КОТЛАС:
«Мячом очень сильно в нос прилетало, и падала, когда меня толкали».
Ничего страшного, это игра. Тренеры в любой ситуации стараются сохранять хладнокровие. Их поддержка один из ключевых факторов на пути к победам у начинающих баскетболистов. Найти нужные слова это уже верх мастерства наставников.
РОМАН ДВИНЯНИНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Тренер это все-таки педагог. Это сложная профессия, хотя ее воспринимают как бы так. Пришел и дал мяч. Нет, это идет не только отработка комбинаций, баскетбольных навыков. Это все-таки воспитание».
Правда, на практике тренер получается шестым игроком на площадке. Его передвижения вдоль скамейки изматывает не меньше, чем игра подопечных.
НИКОЛАЙ ВАХОНИН, ТРЕНЕР КОМАНДЫ СШОР №1 Г.КИРОВ:
«Играли с командой Оричи, и я две четверти практически молчал. Подсказывал только в тайм-аутах и сразу стали проигрывать. Поэтому, сегодня я решил с этой командой продолжать вести игру, напрягать голос, тратить энергию».
Схожую самоотдачу показали все взрослые, готовившие ребят к турниру. Он прошел по круговой системе, и каждый матч научил извлекать ошибки из поражений.
ГЛЕБ БАЙРАШЕВ, ИГРОК КОМАНДЫ СШОР №1 Г.КИРОВ:
«Надо бежать назад, чтобы нам меньше очков забили. И чтобы они были трудными для соперника».
С наименьшими очковыми потерями Кубок прошла команда "Алмаз" из Оричей. Второе место заняли баскетболисты первой спортшколы. В тройку призеров также вошли наши гости из Котласа.
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