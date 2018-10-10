В Кирове состоялся межрегиональный турнир по баскетболу "Кубок Победы"

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«У меня девочки ходили к мальчишкам тренироваться. Вот осталась одна. Ездит с ними играет, ее допускают».

«Мячом очень сильно в нос прилетало, и падала, когда меня толкали».

«Тренер это все-таки педагог. Это сложная профессия, хотя ее воспринимают как бы так. Пришел и дал мяч. Нет, это идет не только отработка комбинаций, баскетбольных навыков. Это все-таки воспитание».

«Играли с командой Оричи, и я две четверти практически молчал. Подсказывал только в тайм-аутах и сразу стали проигрывать. Поэтому, сегодня я решил с этой командой продолжать вести игру, напрягать голос, тратить энергию».

«Надо бежать назад, чтобы нам меньше очков забили. И чтобы они были трудными для соперника».

"Кубок Победы". Так назывался межрегиональный турнир по баскетболу, прошедший в зале первой спортивной школы. Играли пять команд, и баскетбол в их исполнении заставил пережить тренеров немало эмоций.Четыре четверти по 10 минут, контактная борьба, проходы под кольцо и броски с любой позиции. Вот только точность попаданий хромает. На площадке 10-ти летние баскетболисты, в действиях которых эмоции часто берут вверх над разумом. Тайм-аут и есть тот подходящий момент, чтобы обуздать детскую энергию.Игра команды из Котласа, во многом, строится через Алену Бушуеву. У себя в Архангельской области она вместе с партнерами представляет грозную силу. Но вот уверенность на "Кубке Победы" слегка пошатнулась. Достались соперники иного уровня. Тяжело пришлось и лидеру. С ним мало кто считался на площадке.Ничего страшного, это игра. Тренеры в любой ситуации стараются сохранять хладнокровие. Их поддержка один из ключевых факторов на пути к победам у начинающих баскетболистов. Найти нужные слова это уже верх мастерства наставников.Правда, на практике тренер получается шестым игроком на площадке. Его передвижения вдоль скамейки изматывает не меньше, чем игра подопечных.Схожую самоотдачу показали все взрослые, готовившие ребят к турниру. Он прошел по круговой системе, и каждый матч научил извлекать ошибки из поражений.С наименьшими очковыми потерями Кубок прошла команда "Алмаз" из Оричей. Второе место заняли баскетболисты первой спортшколы. В тройку призеров также вошли наши гости из Котласа.